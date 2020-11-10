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10.11.2020 10:00
Рубрика: Экономика

Под Астраханью создадут особую портовую зону и Каспийский кластер

Текст: Николай Грищенко
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Астраханской области будет создана особая портовая зона, которая разместится в Лиманском районе. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Фото: Сергей Куксин/РГ
На реконструкцию портов соберут около 20 миллиардов рублей

Новый объект объединят с уже существующей особой экономической зоной промышленно-производственного типа "Лотос". В результате слияния появится Каспийский кластер, который станет логистическим центром для международного транспортного коридора "Север - Юг", связывающего страны Северной и Западной Европы с Индией и Ираном.

Резидентам Каспийского кластера будут доступны таможенные и налоговые льготы, в том числе процедура свободной таможенной зоны.

Для создания необходимой инфраструктуры в 2021 и 2022 года из федерального бюджета будет выделено более 2,5 миллиарда рублей. В первую очередь средства будут направлены на модернизацию причалов порта "Оля". На втором этапе проекта будет построен морской контейнерный терминал.

Отметим, пять крупных компаний заявили о намерении стать якорными резидентами особой портовой экономической зоны. Они готовы инвестировать в развитие инфраструктуры морского порта "Оля" 17,26 миллиарда. А в строительство контейнерного терминала - 16 миллиардов.

Предполагается, что создание нового Каспийского кластера повысит конкурентоспособность российских портов и позволит привлечь грузовые потоки из соседних стран.

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