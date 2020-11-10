Под Астраханью создадут особую портовую зону и Каспийский кластер

В Астраханской области будет создана особая портовая зона, которая разместится в Лиманском районе. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Новый объект объединят с уже существующей особой экономической зоной промышленно-производственного типа "Лотос". В результате слияния появится Каспийский кластер, который станет логистическим центром для международного транспортного коридора "Север - Юг", связывающего страны Северной и Западной Европы с Индией и Ираном.

Резидентам Каспийского кластера будут доступны таможенные и налоговые льготы, в том числе процедура свободной таможенной зоны.

Для создания необходимой инфраструктуры в 2021 и 2022 года из федерального бюджета будет выделено более 2,5 миллиарда рублей. В первую очередь средства будут направлены на модернизацию причалов порта "Оля". На втором этапе проекта будет построен морской контейнерный терминал.

Отметим, пять крупных компаний заявили о намерении стать якорными резидентами особой портовой экономической зоны. Они готовы инвестировать в развитие инфраструктуры морского порта "Оля" 17,26 миллиарда. А в строительство контейнерного терминала - 16 миллиардов.

Предполагается, что создание нового Каспийского кластера повысит конкурентоспособность российских портов и позволит привлечь грузовые потоки из соседних стран.