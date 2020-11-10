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10.11.2020 14:08
Рубрика: В мире

Республика Никарагуа открыла первое в российском Крыму консульство

Текст: Сергей Винник
Посол Республики Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес вручила почетному консулу этой страны Олегу Белавенцеву копию патента на открытие дипломатического представительства. Церемония состоялась в правительстве Крыма.
Фото: Сергей Винник/ РГ Фото: Сергей Винник/ РГ
Фото: Сергей Винник/ РГ

Республика Никарагуа признавшая российский статус полуострова еще в 2014 году, фактически прорвала дипломатическую блокаду, сложившуюся вокруг полуострова за последние шесть лет. Именно так в Крыму оценивают значение открытия почетного консульства латиноамериканской страны.

Украина хочет ввести санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму

- Это знаковое, прорывное событие для нас, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с дипломатом. - У нас много проектов, прежде всего в сфере образования, которые мы можем предложить для развития наших отношений. Кроме того, мы готовы рассмотреть различные варианты бизнес-миссий, которые будут способствовать развитию наших отношений. Думаю, что таких элементов сотрудничества станет гораздо больше, когда консульство в Крыму заработает в полном объеме.

Сергей Аксенов отметил, что в Крымском федеральном университете обучаются студенты из десятков стран и республика готова предоставить места для подготовки специалистов из Никарагуа.

В свою очередь, Альба Асусена Торрес заявила, что для нее большая честь находиться на крымской земле. В Никарагуа высоко ценят инициативы Крыма, нацеленные на развитие сотрудничества.

Фото: Управление информационной политики Мининформа Республики Крым
В Крыму откроется первое зарубежное консульство

- Отношения между Никарагуа и Российской Федерацией всегда развивались в положительном и очень успешном ключе, - отметила дипломат. - Мы продолжаем работать, правительство Никарагуа открыто к сотрудничеству со всеми субъектами Российской Федерации, включая красивый и благословенный Крым.

Почетный консул Никарагуа, герой России Олег Белавенцев передал слова благодарности президенту Никарагуа Даниэлю Ортега. Решение латиноамериканской страны уже вызвало негодование со стороны Украины. Как только стало известно о намерении властей Никарагуа открыть в Крыму первое иностранное консульство, официальный Киев направил ноту в адрес Манагуа. Когда же это не помогло, Украина заявила, что готовит секторальные санкции против Никарагуа.

Российскую Федерацию связывают с Никарагуа многолетние дружественные и партнерские отношения. Не так давно состоялось очередное заседание межправительственной комиссии двух стран. Россия строит в Никарагуа современное предприятие, которое будет производить вакцину от гриппа. Есть потенциал для сотрудничества в сфере добычи нефти и газа на континентальном шельфе латиноамериканского государства. Кстати, в Крыму работает одно из старейших в РФ предприятий, занимающихся добычей углеводородного сырья на суше и морском шельфе.

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