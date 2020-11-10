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10.11.2020 13:37

Скважина покажет

Эксперты оценивают запасы углеводородов в Калмыкии почти в 20 миллиардов тонн
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России № 252(8306)
В Калмыкии на Хаптагайском участке площадью 8000 квадратных километров начались геолого-геофизические работы. В республике отмечают, что столь масштабная разведка месторождений газа и нефти здесь не проводилась с 1991 года.

Специалисты изучают геологическую структуру, потенциальные нефтегазоносные слои и выделяют перспективные зоны. На основе полученных данных впоследствии здесь проведут локальные геологоразведочные работы и бурение. Только тогда можно будет окончательно подтвердить наличие нефти и газа на выбранных участках.

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- Сейчас проводится региональное геологическое изучение недр Сарпинского мегапрогиба в юго-западной части Прикаспийской впадины. Идут сейсмические и электрометрические работы с использованием современных технологий. На эти цели из федерального бюджета выделено более 600 миллионов рублей, - сообщил "РГ" глава Калмыкии Бату Хасиков.

Геологи уже провели исследование около 360 километров с помощью сейсморазведки и 260 километров - с помощью электроразведки. При этом с каждым владельцем земельного участка подписывается договор о проведении работы, и пока на этой почве проблем не возникало.

Специалисты подчеркивают, что в Калмыкии идет только начальный этап геологоразведки. Работу на Хаптагайском участке планируется закончить в 2022 году, а конкретного результата в виде первой добытой нефти или газа придется ждать еще дольше.

- Региональные работы - дорогая процедура с небольшим коэффициентом отдачи. Поэтому частные компании, как правило, на них денег не тратят. Это может позволить себе только государство. К счастью, в конце прошлого года Хаптагайский участок удалось включить в перечень объектов геологоразведочных работ на 2020 год, - говорит министр природных ресурсов Калмыкии Очир Джамбинов.

Как отмечают и чиновники и ученые, несмотря на большие финансовые и временные затраты, геологоразведка в степной республике может оказаться весьма перспективной. Дело в том, что Калмыкия находится в Прикаспийской впадине, центральную часть которой занимает Астраханская область, а восточную - западный Казахстан. И у обоих соседей имеются крупные нефтегазовые месторождения. На шельфе Каспия, к которому у Калмыкии есть выход, также открыты мощные залежи углеводородов. В южной части республики уже давно обнаружены богатые нефтью и газом территории. А в прошлом году было заявлено об открытии нового месторождения имени Бембеева в Черноземельском районе. Специалисты считают, что недра республики таят в себе огромный потенциал.

- Калмыкия является перспективным регионом с точки зрения неразведанных крупных и средних месторождений. Нефтегазоносность уже доказана, но территория республики пока мало изучена. В советское время, конечно, здесь проводились исследования, но очень ограниченно. К тому же часть полученных тогда данных, к сожалению, утрачена. Думаю, можно говорить о том, что Калмыкия оказалась последней нефтегазоносной областью в России или как минимум в европейской ее части, которая обладает большими, но практически не изученными ресурсами. Так считают многие геологи, - отмечает Очир Джамбинов.

Ресурсы региона эксперты уже сейчас оценивают в 19,8 миллиарда тонн условного топлива. При этом изученность калмыцких недр действительно мизерна. Специалисты делят республику на три геологические зоны. Одна из них изучена на четыре процента, вторая - на один процент, третья - на 0,1 процента.

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- Перспективы огромные, причем на всей территории. Я считаю даже заниженной объявленную оценку местных ресурсов в 19,8 миллиарда тонн. При этом в Калмыкии пробурено менее 50 скважин. А например, в соседнем Дагестане и в Чечне их количество исчисляется тысячами, - говорит ведущий инженер Северо-Кавказского участка Апрелевского филиала Всероссийского научно-исследовательского геологического нефтяного института (ВНИГНИ) Андрей Бембеев.

Когда снижаются цены на нефть и газ на мировом рынке и все явственнее проявляется тренд на альтернативные источники энергии и электротранспорт, власти Калмыкии все же делают ставку на нефтегазовую отрасль и считают поиск новых месторождений оправданным даже при неблагоприятной мировой конъюнктуре.

- Углеводороды - это ведь не только топливо и энергоносители, но и сырье для химической промышленности. Из нефти и газа можно производить пластик различного назначения, несгораемые ткани, материалы для фармацевтики. Поэтому рынок углеводородов будет востребован еще очень долго, - уверен Бату Хасиков.

Кстати, нефтегазовая отрасль позволит решить одну из основных проблем небогатого животноводческого региона, дефицит рабочих мест при практически полном отсутствии крупных промышленных предприятий. Даже на первоначальном этапе геологоразведочных работ с просьбами о трудоустройстве к властям и геологам обращаются жители Калмыкии, которые до сих пор ездили вахтовым методом добывать нефть и газ на север или в Сибирь. Первые трудоустроенные уже есть.

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