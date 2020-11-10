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10.11.2020 13:01

Перекочевали в "цифру"

В Калмыкии создают арт-кластер для творческой молодежи
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Экономика Юга России № 252(8306)
Калмыкия сделала ставку на развитие современной креативной индустрии и бизнеса, связанного с неформальным искусством. В республике открывается арт-резиденция "Цифровые кочевники", которая должна объединить представителей различных субкультур и помочь им монетизировать свое творчество.

- Уже сейчас на базе арт-резиденции планируется несколько не имеющих аналогов самобытных фестивалей, которые, несомненно, привлекут в республику туристов, - рассказывает один из организаторов "Цифровых кочевников" музыкант и продюсер Руслан Дуляев.

Название для нового творческого пространства выбрано неслучайно. Термин "Цифровые кочевники" больше характерен для IT-среды, но в данном случае он отражает переход кочевников в новые реалии, когда благодаря интернету можно перемещаться по всему миру. При этом арт-резиденция может стать в Калмыкии подобием немецких креативных площадок, где экспериментировали художники, и арт-центра в Санкт-Петербурге "Пушкинская, 10", где обосновались музыканты, художники и галеристы и другие представители андеграундной культуры.

Фото: iStock
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- Арт-резиденция подразумевает практическую отдачу. Ее ресурсы, база, оборудование будут использоваться, например, для продюсирования, промо, быстрого и эффективного вывода талантов в информационное пространство. Я сам занимаюсь музыкой и знаю, сколько трудностей ожидает на этом пути одиночку. Но с помощью команды и собранного в резиденции комьюнити можно существенно облегчить продвижение и монетизацию творчества, - говорит Руслан Дуляев.

Откроется арт-резиденция в Элисте, на даче бывшего руководителя Калмыкии Басана Городовикова.

- Здесь будут проводить обучающие курсы, специалисты начнут профессионально продюсировать молодых ребят, а наставники и менторы - делиться опытом. Это позволит резидентам зарабатывать на концертах и развлекательных мероприятиях, продвижении в интернете. Также проект включает образовательные услуги, например, обучение желающих игре на гитаре или других музыкальных инструментах. Около 70 процентов средств, необходимых для арт-резиденции, вложат инвесторы, с которыми уже ведутся успешные переговоры, 30 процентов - доля федеральных грантов. Также возможны небольшие поступления из регионального бюджета, - говорит участник команды арт-резиденции, бизнес-тренер Алдар Сарлов.

По словам главы республики Бату Хасикова, калмыцкая арт-резиденция станет центром притяжения для творческой молодежи не только Калмыкии, но и других регионов России. А поскольку в колоритную степную республику можно долететь из Москвы всего за два часа, эта площадка будет базой для нового вида туризма, специфику которого пока можно только предположить.

Тем временем

Презентация проекта в столице настолько впечатлила первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, что он высказался о Калмыкии как о потенциальном центре электронной музыки. Впрочем, "Цифровые кочевники" ориентируются не только на музыкальное творчество.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Калмыкия

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