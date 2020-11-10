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10.11.2020 17:32
Рубрика: Общество

В Керченском проливе нашли иностранный корабль времен Крымской войны

Текст: Юлия Крымова (Керчь)
Фото: Василий Батанов/РИА Новости Фото: Василий Батанов/РИА Новости
Фото: Василий Батанов/РИА Новости

Археологи обнаружили на дне Керченского пролива корабль, который мог натолкнуться на скалы и затонуть в годы Крымской войны, передает ТАСС.

Фото: Пресс-служба Государственного Эрмитажа
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- В этом районе еще в 1980-е годы было открыто кораблекрушение XIX века, - рассказал директор научно-образовательного центра "Археологические исследования" Севастопольского госуниверситета, сотрудник Института истории материальной культуры РАН Виктор Вахонеев. - В 2019 году в 500 метрах от него мы нашли еще одно кораблекрушение, а через год, в 300 метрах, - еще одно. Сейчас мы понимаем, что, скорее всего, это один корабль, возможно, английской или французской постройки, который разбился о подводную каменную гряду, и его фрагменты разбросало достаточно далеко от основного корпуса.

Место кораблекрушения было найдено во время работы экспедиции, которая искала у берегов Таманского полуострова следы древнего города Каракандам. Обнаружив фрагменты судна - мачту и остатки борта, ученые предположили, что оно могло использоваться для перевозки войск или грузов во время Крымской войны 1853-1856 годов одной из стран-союзниц.

- Основной датирующий материал, который позволит идентифицировать кораблекрушение, - это огромные латунные гвозди, - отметил ученый. - Такие же мы находили в Евпатории в местах гибели союзного флота времен Крымской войны.

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