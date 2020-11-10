После отмены карантинных ограничений покупательная способность в Крыму так и не восстановилась, трафик в торговых центрах снизился практически наполовину. Арендная же плата увеличилась из-за роста курса доллара. Если арендодатели не пойдут предпринимателям навстречу, им придется закрыть свои торговые точки.

- Многие стали покупать только товары первой необходимости, отказались от ряда услуг, что сказалось на обороте торговли, - поясняет председатель правления Ассоциации предпринимателей Республики Крым и Севастополя Александр Чернов.

Ситуация усугубилась и тем, что в РК стоимость аренды считается в долларовом эквиваленте. Владельцы торговых центров плату не поднимали, она увеличилась именно за счет роста курса доллара.

- В некоторых ТРЦ пошли "на опережение", предоставив льготы и скидки. Но, например, не руководство ТРЦ "Южная галерея", с которым предприниматели по несколько месяцев ведут переписку. Арендаторы просят пойти на уступки, сделать скидки, закрепить курс доллара на отметке хотя бы 65 рублей, учесть снижение трафика посетителей до 40 - 50 процентов и значительное падение покупательной способности граждан. Им отвечают отказом по всем пунктам, - рассказывает Александр Чернов.

Представители бизнеса объединились и составили текст резолюции. Они пригласили руководство ТРЦ "Южная галерея" на переговоры, чтобы найти выгодные для обеих сторон решения. В противном же случае многим предпринимателям придется закрыть торговые точки из-за невозможности оплатить аренду площадей. Но в этом случае им грозят штрафы от ТЦ.

- В это непростое время, когда каждый предприниматель отчаянно пытается спасти свой бизнес, необходимо договариваться, искать пути решения проблемы, - считает Александр Чернов.

Стоимость аренды коммерческих площадей - это актуальный вопрос не только для арендаторов в крупных торговых центрах. Предприниматели, снимающие помещения на первых и цокольных этажах торгово-офисных центров и многоэтажек в центре Симферополя, тоже вынуждены его решать. Те, кто не смог договориться о снижении платы, съезжают и ищут варианты дешевле. С мая освободились самые бойкие места в центре города. Но хотя площади пустуют, цены на аренду не падают.

- Одна из причин высоких цен на аренду торговых площадей в том, что в Крыму не работают крупные профессиональные девелоперы коммерческой недвижимости, не создают конкуренцию, не могут повлиять на уровень цен. Также, конечно, сказывается и недостаток больших ТРЦ. Из-за этого очередь желающих арендовать торговые места стоит на год вперед. Поэтому руководству ТРЦ нет надобности идти навстречу предпринимателям. Это формирует текучку арендаторов и негативно сказывается на уровне цен для потребителей, так как каждый новый арендатор, для того чтобы вернуть начальные вложения в открытие торговой точки, будет завышать цены для потребителей, - говорит Александр Чернов.

В администрации ТЦ "Южная галерея" "РГ" сообщили, что руководство центра с пониманием относится к просьбам арендаторов и своевременно рассматривает все их запросы в индивидуальном порядке согласно действующим договорам аренды, условия которых являются конфиденциальными.

Директор ООО "Вояж-Крым" Светлана Ремыга придерживается более гибкой политики.

- Мы рассматриваем и анализируем просьбы о пересмотре арендной платы, досрочном расторжении контрактов, уменьшении площади арендуемого помещения. Иногда предлагаем арендатору переехать в другое помещение для продолжения предпринимательской деятельности, - говорит она.

По ее словам, некоторым предпринимателям уже предоставлены льготные условия по результатам анализа финансовых показателей эффективности их работы в торговом центре.

- В пандемию арендные платежи пересматриваются в индивидуальном порядке и устанавливаются на короткий срок, исходя из финансовых показателей арендатора. Поэтому фиксация курса доллара никак не повлияет на цену аренды, - говорит Светлана Ремыга.

Она также отметила, что пандемия сказалась на доходах не только арендаторов, но и арендодателей.

- Как любой крупный проект, торговый центр требует привлечения кредитов и своевременной их выплаты. Владелец ТРЦ должен платить все налоги, заработную плату, оплачивать коммунальные услуги. В то же самое время доходы из-за скидок арендаторам снижаются, в связи с чем финансовое положение "Южной галереи" в этом году резко ухудшилось, - считает Светлана Ремыга.

Справка "РГ"

По информации управления Федеральной налоговой службы по РК, за шесть месяцев 2020 года в республике прекратили деятельность 1236 организаций (на 29 процентов больше, чем в тот же период 2019 года) и 4462 индивидуальных предпринимателя (на три процента меньше).