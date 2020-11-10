Жители микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону обратились в федеральные органы власти, они требуют ликвидировать мусорный полигон, который долгое время эксплуатировался незаконно и до сих пор отравляет воздух. Свою лепту вносят местные промышленные предприятия, выбрасывающие яды в атмосферу.

Как ранее писала "РГ", Левенцовский полигон был рассчитан на работу только до 2014 года, ведь рядом строился новый крупный жилой микрорайон. Однако городские власти закрывать его не стали. Сначала его перевели в режим работы "под черным флагом". А после проверки прокуратуры, которая нашла целый ряд экологических нарушений (загрязнение воздуха, отсутствие системы обезвреживания отходов, самозахват земли под складирование отходов и так далее), просто создали рядом так называемую площадку временного накопления (ПВН) и продолжили возить туда мусор.

Мы направляли несколько журналистских запросов главе администрации Алексею Логвиненко, насколько легитимна такая свалка, ведь как ее ни переименовывай, травить людей она не перестала. Глава города не ответил ни на один запрос. В прошлом году из администрации пришел ответ, что складирование отходов на данной площадке будет прекращено к первому декабря 2019 года "в соответствии с требованиями законодательства". По закону, к этому сроку с ПВН должны были вывезти весь мусор. Но, поскольку альтернативной площадки власти не придумали, миллион тонн отходов оттуда никуда не делся. Более того, ПВН даже не попала в план рекультивации полигона.

Надзорные органы и власти в течение нескольких лет закрывали глаза на происходящее, говорят активисты. Все надеялись на рекультивацию. На собрании с жителями района чиновники обещали, что к концу 2020 года будет подготовлен проект, а сама рекультивация при получении федерального финансирования должна начаться в 2021 году. Но в администрации уже заявили о "вероятном" переносе сроков.

- Есть еще проблема промпредприятий рядом с домами. Токсичные выбросы, вонь, круглосуточный шум, слив канализационных и химических стоков, сжигание отходов, территории, загрязненные токсичными веществами - это, к сожалению, здесь норма, - говорит один из активистов Алексей Берешпалов. - Ситуация годами не меняется. Периодические поверхностные проверки и административные расследования ни к чему не приводят, за исполнением вынесенных предписаний никто не следит. В настоящее время в связи с пандемией и вовсе действует запрет на проверки малого и среднего бизнеса, что стало настоящим испытанием для населения.

Одного предпринимателя, который устроил на Левенцовке токсичное производство, все-таки осудили. Но на это потребовалось несколько лет постоянных жалоб. А рекультивации отравленной им прилегающей территории не было и выбросы ядов продолжаются. Все крупные предприятия работают по-прежнему.

Более того, западную границу района, край территории жилой застройки, начали использовать для вывоза бытовых, строительных, биологических, промышленных и прочих отходов в промышленном масштабе. Как рассказывают жители, центр района, незастроенная территория между ЖК "Пятый элемент" и ЖК "Западная резиденция", по сути, превращена в еще один мусорный полигон, на этот раз неофициальный. Если в северной части стихийные мусорные очаги, то в южной, возле ТЭЦ-2, действует организованная группа, осуществляющая планомерное захоронение отходов, сообщили нам жители. Активисты регулярно обращаются в правоохранительные органы, но грузовики до сих пор беспрепятственно возят мусор на эту территорию.

Кстати, ничем закончился и эксперимент "РГ" с "горячей линией" министерства экологии области. Летом, когда выбросы с заводов были практически ежедневными, мы два раза звонили на "горячую линию" с просьбой оперативно отреагировать, прислать специальные службы для проверки и так далее. Наши сообщения приняли, но никто в Левенцовку не приехал. Сотрудница на другом конце провода обещала, что из министерства пришлют ответы на обращения в течение месяца. Уже прошло четыре, и ответов никаких нет. Получается, "горячая линия" - такая же профанация, как и обещания властей.

- Когда в 2014 году полигон переполнился, власти обязаны были найти другое место для мусора и перестать сыпать его туда, где уже лежит шесть миллионов тонн отходов, - говорит Берешпалов. - Теперь ситуация зашла слишком далеко. И никто не понес за это ответственности.

- Более тысячи жителей Левенцовки подписали обращение, и оно в ближайшее время будет отправлено не только главе государства, но и во все профильные федеральные министерства и ведомства, включая Генеральную прокуратуру и Роспотребнадзор, - сказала "РГ" одна из активисток. - Мы будем добиваться решения проблемы на федеральном уровне.

Кстати

Пока готовился материал, пришел очередной ответ из управления Роспотребнадзора по Ростовской области. Проверка в конце октября вновь выявила превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе.