Новости

Вин Дизель снимется в продолжении "Бладшота" 13:19
Путин назвал недопустимым навязывание Беларуси решений извне 12:57
Путин заявил о надежде на долгосрочный мир в Карабахе 12:46
Умер создатель Скуби-Ду Кен Спирс 12:46
Трафик посещения ТЦ в Москве и Санкт-Петербурге снизился до 70% 12:42
Инвалиды смогут ездить в московском метро без ограничений по времени 12:38
Володин: Достигнутые по Карабаху договоренности восстановят мир в регионе 12:37
Оксфордский словарь изменил свое отношение к женщинам 12:35
Молодежный фонд Финляндии обвинили в коррупции 12:32
Джеймс Ганн готов приступить к съемкам спин-оффа "Отряда самоубийц" 12:22
ЦБ рекомендовал установить лимиты на снятие наличных в кассах магазинов 12:14
На Ленинградской АЭС навсегда остановили второй энергоблок 12:09
Джонни Депп получит 10 млн долларов за то, что не снимется в фильме 12:04
Рябков: Основы для продления СНВ-3 все еще нет 12:03
Искусственный интеллект поможет диагностировать коронавирус 11:51
Появилась дата премьеры третьих "Фантастических тварей" 11:49
В "Газпроме" подтвердили намерение повысить цены на газ для Польши 11:38
Китайские истребители установили рекорд 11:37
Эксперты рассказали, с чем связано резкое увеличение числа вакансий в РФ 11:35
Жители Литвы перед карантином оставили в барах вдвое больше денег 11:30
В Москве зарегистрировано 5902 новых случая COVID-19 11:26
В России впервые вышло руководство по работе с волонтерами в хосписе 11:17
Власти Ливана вводят повторный локдаун в стране с 14 по 30 ноября 10:57
В ГД предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов 10:50
У хоррора "Тихое место" появится спин-офф 10:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
10.11.2020 12:57

В ядовитом облаке

Рекультивация Левенцовской свалки переносится на неопределенный срок
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России № 252(8306)
Жители микрорайона Левенцовский в Ростове-на-Дону обратились в федеральные органы власти, они требуют ликвидировать мусорный полигон, который долгое время эксплуатировался незаконно и до сих пор отравляет воздух. Свою лепту вносят местные промышленные предприятия, выбрасывающие яды в атмосферу.

Как ранее писала "РГ", Левенцовский полигон был рассчитан на работу только до 2014 года, ведь рядом строился новый крупный жилой микрорайон. Однако городские власти закрывать его не стали. Сначала его перевели в режим работы "под черным флагом". А после проверки прокуратуры, которая нашла целый ряд экологических нарушений (загрязнение воздуха, отсутствие системы обезвреживания отходов, самозахват земли под складирование отходов и так далее), просто создали рядом так называемую площадку временного накопления (ПВН) и продолжили возить туда мусор.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
В Новосибирске создали робота с интеллектом для сортировки мусора

Мы направляли несколько журналистских запросов главе администрации Алексею Логвиненко, насколько легитимна такая свалка, ведь как ее ни переименовывай, травить людей она не перестала. Глава города не ответил ни на один запрос. В прошлом году из администрации пришел ответ, что складирование отходов на данной площадке будет прекращено к первому декабря 2019 года "в соответствии с требованиями законодательства". По закону, к этому сроку с ПВН должны были вывезти весь мусор. Но, поскольку альтернативной площадки власти не придумали, миллион тонн отходов оттуда никуда не делся. Более того, ПВН даже не попала в план рекультивации полигона.

Надзорные органы и власти в течение нескольких лет закрывали глаза на происходящее, говорят активисты. Все надеялись на рекультивацию. На собрании с жителями района чиновники обещали, что к концу 2020 года будет подготовлен проект, а сама рекультивация при получении федерального финансирования должна начаться в 2021 году. Но в администрации уже заявили о "вероятном" переносе сроков.

- Есть еще проблема промпредприятий рядом с домами. Токсичные выбросы, вонь, круглосуточный шум, слив канализационных и химических стоков, сжигание отходов, территории, загрязненные токсичными веществами - это, к сожалению, здесь норма, - говорит один из активистов Алексей Берешпалов. - Ситуация годами не меняется. Периодические поверхностные проверки и административные расследования ни к чему не приводят, за исполнением вынесенных предписаний никто не следит. В настоящее время в связи с пандемией и вовсе действует запрет на проверки малого и среднего бизнеса, что стало настоящим испытанием для населения.

Одного предпринимателя, который устроил на Левенцовке токсичное производство, все-таки осудили. Но на это потребовалось несколько лет постоянных жалоб. А рекультивации отравленной им прилегающей территории не было и выбросы ядов продолжаются. Все крупные предприятия работают по-прежнему.

Более того, западную границу района, край территории жилой застройки, начали использовать для вывоза бытовых, строительных, биологических, промышленных и прочих отходов в промышленном масштабе. Как рассказывают жители, центр района, незастроенная территория между ЖК "Пятый элемент" и ЖК "Западная резиденция", по сути, превращена в еще один мусорный полигон, на этот раз неофициальный. Если в северной части стихийные мусорные очаги, то в южной, возле ТЭЦ-2, действует организованная группа, осуществляющая планомерное захоронение отходов, сообщили нам жители. Активисты регулярно обращаются в правоохранительные органы, но грузовики до сих пор беспрепятственно возят мусор на эту территорию.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Счетная палата выяснила, что надо изменить для победы над свалками

Кстати, ничем закончился и эксперимент "РГ" с "горячей линией" министерства экологии области. Летом, когда выбросы с заводов были практически ежедневными, мы два раза звонили на "горячую линию" с просьбой оперативно отреагировать, прислать специальные службы для проверки и так далее. Наши сообщения приняли, но никто в Левенцовку не приехал. Сотрудница на другом конце провода обещала, что из министерства пришлют ответы на обращения в течение месяца. Уже прошло четыре, и ответов никаких нет. Получается, "горячая линия" - такая же профанация, как и обещания властей.

- Когда в 2014 году полигон переполнился, власти обязаны были найти другое место для мусора и перестать сыпать его туда, где уже лежит шесть миллионов тонн отходов, - говорит Берешпалов. - Теперь ситуация зашла слишком далеко. И никто не понес за это ответственности.

- Более тысячи жителей Левенцовки подписали обращение, и оно в ближайшее время будет отправлено не только главе государства, но и во все профильные федеральные министерства и ведомства, включая Генеральную прокуратуру и Роспотребнадзор, - сказала "РГ" одна из активисток. - Мы будем добиваться решения проблемы на федеральном уровне.

Кстати

Пока готовился материал, пришел очередной ответ из управления Роспотребнадзора по Ростовской области. Проверка в конце октября вновь выявила превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в воздухе.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 000 миротворцев
Названы имена участников геноцида на Дону в 1942-1943 годах
Захарова: Москва ждет результатов расследования инцидента с российским Ми-24
Врач спрогнозировал поведение коронавируса в 2021 году
Главный микробиолог Минздрава рассказал об опасности антибиотиков