Угольная промышленность Ростовской области сумела воспользоваться девальвацией рубля и мировым ростом спроса на уголь и сегодня получает неплохие дивиденды на экспорте антрацита. С одной стороны, повезло. С другой - регион последние годы активно поддерживал эту отрасль, говорят эксперты, так что сейчас пожинает плоды разумной инвестиционной политики. Но останутся ли донские шахты рентабельными в ближайшие десятилетия, когда основные мировые покупатели переходят на альтернативные источники энергии? И что делают власти, чтобы подготовиться к этим глобальным изменениям?

Летом правительство России утвердило программу развития угольной промышленности до 2035 года. По ней в 2020 - 2025 годах Ростовская область должна увеличить ежегодную добычу до семи, а с 2025 по 2035 год - до девяти миллионов тонн. За это время в создание новых предприятий глубокой переработки и модернизацию действующих будет вложено 25 миллиардов рублей, сообщил министр промышленности и энергетики региона Игорь Сорокин.

- К 10 октября 2020 года угольные компании Ростовской области добыли более четырех миллионов тонн угля, - рассказал министр. - Увеличение добычи будет достигнуто за счет реконструкции имеющихся мощностей действующих шахт "Дальняя", "Обуховская", "Шерловская-Наклонная" и "Садкинская".

В производство донские угольные компании в 2020 году уже инвестировали более 830 миллионов рублей, говорится в аналитических отчетах правительства. Бизнесмены не скрывают, что такие инвестиции закачиваются для того, чтобы как можно скорее вывести на полную мощность законсервированные и новые шахты.

Явная попытка воспользоваться выгодной ситуацией на рынке. В нынешнем году американские власти напечатали триллионы долларов для поддержания экономики. Эти деньги фактически ушли на фондовые и сырьевые рынки, сохраняя более-менее стабильный уровень цен на уголь. Кроме того, девальвация национальной валюты с 60 рублей за доллар в феврале до 80 рублей к ноябрю стала дополнительным стимулом для экспортеров.

- На уголь сегодня стабильно высокий спрос. Особенно на донской антрацит, самый калорийный уголь в мире, - рассказал корреспонденту "РГ" директор одной из крупных местных шахт Олег Агафонов. - У компаний появились свободные средства, которые можно инвестировать в обновление технологий, да и банки почувствовали, что в этой индустрии сейчас можно заработать, и стали активнее выдавать инвестиционные кредиты.

Неудивительно, что в сентябре поставки угля из России за границу увеличились на 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 18,5 миллиона тонн, сообщает Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса. Примечательно, что рост в основном обеспечивали страны Азии: Япония, Китай и Вьетнам. Рост через порты Азово-Черноморского бассейна составил 27 процентов, то есть 1,7 миллиона тонн за месяц.

Экспорт через порты Азово-Черноморского бассейна вырос на 27 процента, до 1,7 миллиона тонн за месяц. Примечательно, что этот рост в основном обеспечивали потребности азиатских потребителей: Японии, Китая и Вьетнама.

Спрос на уголь в Северо-Западной Европе в начале этого года снижался на фоне "коронавирусного" замедления экономики. Но уже к середине года цены пошли вверх. К концу октября они выросли на 50 процентов от майских минимумов, следует из данных Argus Media. В последний раз подобные цены в Европе наблюдались в конце октября 2019 года. На фоне того что цены на углеводороды за последние два года упали существенно, европейским потребителям сегодня выгоднее продолжать покупать уголь, чем вкладывать деньги в альтернативные источники энергии. Так что для Ростовской области, которая имеет выход в Азовское и Средиземное море, это тоже дополнительная гарантия.

Однако европейские партнеры постепенно ужесточают экологические стандарты, все активнее переходя на альтернативные источники энергии. Стратегически Европа будет отказываться от угля. Великобритания должна закрыть все работающие на угле электростанции к 2025 году, Германия (крупнейший покупатель российского угля в Европе) - к 2030-му.

Потребители внутри страны переходят на газ, а Новочеркасская ГРЭС, крупнейший местный покупатель донского угля, уже несколько лет как должна быть закрыта. Нет сомнений, что ее действительно закроют в ближайшие пару десятилетий, а скорее и раньше.

Все горняцкие моногорода Ростовской области уже получили от правительства РФ статус территорий опережающего социально-экономического развития. ТОСЭР в Гуково была зарегистрирована четыре года назад, в Зверево и Донецке - в 2018 году. Там сейчас стараются активно диверсифицировать экономику, строить новые заводы, которые дадут местному населению альтернативные рабочие места.

И, конечно, регион делает упор на развитие ветряной энергетики. Как говорят многие мировые эксперты, Россия является самым крупным государством с точки зрения потенциала ветровой энергетики, а Ростовская область уже стала лидером страны в этой сфере.

- Действительно, Дон занимает первое место в РФ по установленной мощности ветрогенерации. В 2020 году УК "Ветроэнергетика" ввела здесь в эксплуатацию первые три ветропарка суммарной мощностью 300 МВт, - напомнил Игорь Сорокин. - Сейчас строится четвертый ветропарк, Казачья ВЭС, его суммарная мощность достигнет 100 МВт.

В ближайшие два месяца планируется ввести в эксплуатацию и Азовскую ВЭС на 90 МВт. Всего же в Ростовской области к 2023 году будет построено восемь ветропарков суммарной мощностью свыше 700 МВт. Инвестиции в отрасль составят более 60 миллиардов рублей, говорят в правительстве региона. Так что область (с учетом Ростовской АЭС), очевидно, в любом случае сохранит за собой статус главного энергетического региона европейской части России.