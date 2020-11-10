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10.11.2020 13:28

Готовят дублера

Определен подрядчик для реконструкции аэропорта в Таганроге
Текст: Алена Ларина
Российская газета - Экономика Юга России № 252(8306)
В конкурсе на реконструкцию аэродромной базы Таганрог-Южный в Ростовской области, объявленном Министерством промышленности и торговли РФ, победил челябинский радиозавод.

Модернизация таганрогского аэропорта, который станет дублером международного аэропорта Платов, обойдется почти в 500 миллионов рублей. С подрядчиком региональное правительство заключило два контракта, на 245 и 250,6 миллиона рублей.

Аэропорт появился в Таганроге примерно в середине 70-х годов прошлого века и всегда имел двойное назначение, гражданское и военное. До 2015 года в Таганроге принимали пассажирские самолеты. В последние годы местный аэропорт сотрудничал с несколькими авиакомпаниями, но перевозки осуществлялись нерегулярно. В итоге операторы прекратили свою деятельность в таганрогском аэропорту из-за низкой рентабельности, так как пассажиропоток здесь был невелик.

Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
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Учитывая, что аэродромная база в Таганроге может обслуживать не только гражданские пассажирские самолеты, но и экспериментальную авиацию, в последнее время ее используют для испытательных полетов на легких авиамоторных судах. Испытания осуществляет предприятие Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, территория которого непосредственно прилегает к аэродрому.

В 2017 году Таганрог-Южный начали реконструировать. По заключенным с новым подрядчиком контрактам на данном этапе реконструкции будут, в том числе, установлены инженерные системы в командно-диспетчерском пункте, обновлена радиосвязь, модернизированы объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов.

Кроме того, запланировано обустройство ведущей к аэропорту дороги. Также будет снесено старое кирпичное здание на его территории. В общем объект приведут, как указано в конкурсной документации, в соответствие с нормами годности и эксплуатации аэродромов. Все работы должны завершиться к середине декабря будущего года.

Сегодня Таганрог-Южный имеет единственный пассажирский терминал, который морально и физически уже давно устарел. Его взлетно-посадочная полоса длиной 2800 метров и шириной 56 метров позволяет принимать самолеты среднего класса, а также вертолеты всех типов.

Безусловный плюс таганрогского аэропорта - его сравнительная близость к Ростову-на-Дону, так что перспектива стать полноценным дублером Платова вполне реальна. Удобен аэропорт и для самих таганрожцев и для их гостей. Отметим, что сегодня в Таганроге гостей немало, сюда охотно приезжает туристы из других регионов. До аэропорта можно добраться на любом виде транспорта. Он находится на южной окраине города, всего примерно в трех километрах от центра. Недалеко расположен и железнодорожный вокзал. Так что у аэропорта Таганрог-Южный есть шансы на возрождение.

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