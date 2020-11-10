В троллейбусном депо Ростова произошел пожар

В троллейбусном депо Ростова-на-Дону произошел пожар. Как сообщает региональное управление МЧС, сигнал о ЧП на улице Малиновского поступил на пульт 112 около четырех часов утра.

К тушению огня в одноэтажном здании были привлечены три единицы техники и 12 человек пожарного караула. Через 20 минут открытое горение было ликвидировано.

В результате пожара сгорел микроавтобус. Пострадавших среди сотрудников предприятия нет.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.