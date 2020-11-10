- 2020 год выдался для туризма тяжелым. Сезон прошел в усеченном формате. С 19 апреля по 20 мая мы ожидали много поездов к нам, но все были отменены, - говорит руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Алексей Растегаев. - Но когда ограничения отменят, мы продемонстрируем все разработанные программы нашим гостям. Например, Волжский трубный завод представил интересные экскурсии для школьников.

С инициативой стать площадкой индустриального туризма волжские трубники выступили в сентябре. На предприятии наработали богатый опыт экскурсий. Например, регулярно проходит профориентационная акция "Неделя без турникетов".

Как рассказали на ВТЗ, экскурсия "Без каски" предполагает знакомство с новыми объектами, которые построили или отремонтировали к 50-летнему юбилею предприятия. Другой маршрут - "Высокое напряжение" - предполагает знакомство с организацией рабочих мест в цехе сетей и подстанций. Всегда вызывает интерес экскурсия "Зеленый флаг" на полигон промышленных отходов. Но и на этом не намерены останавливаться: идет разработка нескольких производственных маршрутов для детального знакомства с выпуском труб разного сортамента.

- У производственников происходит трансформация восприятия термина "промышленный туризм". Он становится непременной составляющей современного бизнеса, открывает новые перспективы, укрепляет имидж компаний. Наше предприятие следует принципам открытости как для партнеров, так и для других заинтересованных сторон. На ВТЗ наработан определенный опыт приема делегаций разного уровня, который может быть полезен региону в развитии туриндустрии, - считает управляющий директор завода Сергей Четвериков.

В пресс-службе металлургического завода "Красный Октябрь" "РГ" сообщили, что они тоже планируют подключиться к индустриальному туризму, но из-за пандемии дальше общей концепции дело пока не пошло. Разработка планов идет совместно с политехническим университетом. Пока можно говорить лишь о том, что показ конкретных цехов совместят с рассказом об истории предприятия. А она довольно богатая: тут и дореволюционный период с приездом премьер-министра Столыпина на закладку фундамента, и бои на территории завода во время Сталинградской битвы.

На волгоградском пивном заводе экскурсии водят уже не первый год. Посетителям рассказывают об истории и перспективах предприятия, об ассортименте продукции. Производство посещают как школьные, так и взрослые группы. Им показывают весь процесс вплоть до упаковки. Если рассказ о технологии от состава участников не зависит, то дегустационная часть, разумеется, предполагает варианты. Совершеннолетние могут попробовать несколько сортов пива, а вот для детей есть лимонад, квас, минеральная вода и сбитень. Экскурсантам выдают дегустационную карту, с помощью которой они оценивают качество продукции.

Мнение

Максим Свидров, вице-президент Волгоградской торгово-промышленной палаты:

- Мы стараемся нащупать новые пути развития предпринимательства. В промышленном туризме есть значимый потенциал для региональной экономики. Мы общались с представителями многих туристических компаний. Волгоград у всех ассоциируется с историей. Приходит в город теплоход - гостям показывают Мамаев курган, панораму "Сталинградская битва". Но есть категория туристов, которая с удовольствием посмотрела бы, как делают продукцию, известную во всем мире. Например, многим любопытно, как изготавливают автомобильную и бытовую химию. Ведь она есть почти у каждого дома, а ее выпускают в Волжском.