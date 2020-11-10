На Среднем Урале ежедневно выявляют около 290 новых случаев коронавируса. Жители бомбардируют звонками поликлиники, линии Роспотребнадзора и службу скорой помощи: хотят узнать, что делать, если заболело горло, случился контакт с ковид-положительным или тест в частной лаборатории показал наличие вируса. "РГ" вместе с управлением Роспотребнадзора, оперштабом по коронавирусу, минздравом и ТФОМС подготовила памятку, как действовать в той или иной ситуации.

Компьютерную томографию проводят, если температура выше 38 градусов держится на протяжении трех и более дней. Фото: Татьяна Андреева/РГ

1. Я контактировал с человеком, у которого подтвердился коронавирус.

Что делать. Будьте дома до получения отрицательного результата тестирования. С вами свяжутся медработник и специалист Роспотребнадзора. Анализ возьмут на 8-10-й день с момента последнего контакта с заболевшим, при симптомах ОРВИ - незамедлительно. Ждите постановления об изоляции, меднаблюдении и лабораторном обследовании. Больничный оформят по постановлению.

Что делать не нужно. Вызывать скорую без симптомов коронавируса. Самостоятельно принимать решение о диагностике и лечении.

Куда звонить. Если с контактным не связывается медработник, звоните в поликлинику по месту жительства. Телефоны медучреждений выложены на сайте "екатеринбург.рф/жителям/здоровье/медучреждения".

Если в поликлинике не отвечают, обращайтесь на горячую линию горздрава Екатеринбурга (204-76-76), а также минздрава Свердловской области (8-800-100-01-53).Если не выдают постановление Роспотребнадзора, следует обратиться по телефону 374-13-79 либо воспользоваться сервисом "Прием обращений граждан" на сайте www.66.rospotrebnadzor.ru.

2. Я контактный второго уровня - живу в одной квартире с человеком, который общался с заболевшим.

Что делать. Соблюдайте меры предосторожности в общественных местах. При появлении симптомов ОРВИ у контактного родственника постарайтесь изолировать его в отдельной комнате, носите маску при уходе за больным, чаще делайте влажную уборку, дезинфицируйте предметы общего пользования. Обратитесь за медицинской помощью.

Что делать не нужно. Принимать противовирусные препараты без назначения врача. Сразу же обследоваться на COVID-19.

3. Тест в частной лаборатории дал положительный результат. Мне сказали: сообщат в Роспотребнадзор и со мной свяжутся. Никто не звонил и не приходил.

Что делать. Оставаться дома. Связаться с поликлиникой по месту жительства или с управлением Роспотребнадзора.

Что делать не нужно. Идти в поликлинику лично. Заниматься самолечением.

4. Поднялась температура. Контактов с больными коронавирусом вроде не было, но кто знает...

Что делать. Вызвать врача из поликлиники на дом, обратившись в службу неотложной помощи по месту жительства.

Что делать не нужно. Вызывать скорую помощь , если нет угрозы жизни. Необходимо дождаться врача неотложки.

5. Не могу дозвониться до поликлиники.

Что делать. Оставаться дома и продолжать дозваниваться. Кроме того, можно обратиться на горячие линии управления здравоохранения Екатеринбурга, областного минздрава.Никто не отменял и гарантии территориальной программы оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Если вам объективно нужна помощь, а дозвониться до врача не получается более суток, обращайтесь в свою страховую компанию.

6. Дозвонился в поликлинику, сказали прийти на прием. Я боюсь: вдруг в очереди окажется больной коронавирусом.

Приглашение в поликлинику пациента с симптомами ОРВИ при отсутствии высокой температуры не является нарушением: потоки больных и здоровых пациентов, как правило, разделены. Однако в оперштабе уверяют: человека с признаками респираторного заболевания приходить в поликлинику не просят. В остальных случаях можно воспользоваться онлайн-консультацией или посетить специалиста, соблюдая меры предосторожности.

7. Жду скорую уже десять часов. Может, вызвать такси и приехать самому?

Скорую нужно вызывать при ситуации, угрожающей жизни. В остальных случаях звоните в службу неотложной помощи.

Самостоятельное перемещение пациентов с подозрением на COVID-19 может привести к распространению вируса.

8. Переношу коронавирус в легкой форме, третью неделю лечусь дома. Вчера стало хуже: температура поползла вверх, слабость, небольшая одышка.

Что делать. Не паниковать: вы столкнулись с развитием болезни, это нормально. Оцените состояние и вызывайте врача на дом. Если есть угроза жизни, звоните в скорую.

Что делать не нужно. Идти в больницу самостоятельно. Заниматься самолечением.

9. Я контактный, у меня взяли тест две недели назад, но результата до сих пор не знаю.

Так бывает. Результат сообщат в поликлинике по месту жительства. До этого момента соблюдайте режим самоизоляции.

10. Медработник отслеживает состояние моего здоровья через мессенджер, без осмотра. Насколько это законно и эффективно?

При легком и бессимптомном течении болезни подобное допустимо. При ухудшении самочувствия лечащий врач может изменить тактику лечения и медсопровождения.

11. Пациентам со схожими симптомами и течением болезни выписывают разные препараты. Почему?

Существуют Временные методические рекомендации Минздрава РФ. Сейчас специалисты работают уже с девятой версией документа. В "Рекомендациях…" указаны подходы к диагностике и лечению коронавируса, основания для госпитализации, перечень препаратов. Главное слово остается за врачом: он видит вас, понимает состояние, учитывает возраст, вес, сопутствующие заболевания. Нет ничего удивительного, что у двух "одинаковых" людей терапия отличается.

12. Кому положена реабилитация после перенесенного коронавируса? Я хочу пройти курс, но мне отказывают.

Реабилитация назначается, как правило, тем, кто перенес болезнь в тяжелой форме и имеет сопутствующие заболевания. Если вы считаете, что вам нужно такое лечение, обсудите вопрос с лечащим врачом или руководством медучреждения.

13. Какие лекарства и кому положены при лечении дома?

При лечении коронавируса на дому человек может рассчитывать на бесплатные препараты: их закупают за счет средств системы ОМС. Тариф на такое лечение - 8-10,5 тысячи рублей, он включает противовирусные препараты, интерфероны, антибиотики. При показаниях - жаропонижающее, антикоагулянт и т. п. Препараты выдает лечащий врач. Если вам отказывают в лекарствах, обращайтесь в страховую компанию.

На заметку

Дополнительные телефоны управления Роспотребнадзора по Свердловской области

Орджоникидзевский район Екатеринбурга, Железнодорожный район Екатеринбурга, Березовский, Верхняя Пышма: (343) 307-33-92.

Кировский район Екатеринбурга, Октябрьский район Екатеринбурга, Ленинский район Екатеринбурга, Верх-Исетский район Екатеринбурга: (343) 350-21-64, (343) 374-16-59, 8-952-142-91-51 (в выходные).

Чкаловский район Екатеринбурга, Полевской, Сысертский район: (343) 266-55-21, (343) 266-55-15.

Алапаевск, Алапаевский район, Режевской район, Артемовский район: (34346) 3-18-66, (34346) 3-20-69.

Асбест, Белоярский район: 8-902-260-30-13, (34365) 2-48-18.

Ирбит, Ирбитский район, Слободо-Туринский район, Тавдинский район, Таборинский район, Туринский район: (34355) 6-36-45, (34360) 5-34-87.

Каменск-Уральский, Каменский район, Сухоложский район, Богдановичский район: (3439) 36-43-84, (3439) 37-87-08, (3439) 36-48-22.

Качканар, Кушва, Красноуральск, Нижняя Тура: (34344) 2-60-03, (734341) 6-35-21.

Красноуфимск, Красноуфимский район, Артинский район, Ачитский район: (34394) 7-59-43, (34394) 7-59-40.

Нижний Тагил, Горноуральский ГО, Верхнесалдинский район, Нижняя Салда, Кировград, Невьянский район: 8-912-689-91-27.

Первоуральск, Ревда, Шалинский район, Нижнесергинский район: 8-800-222-45-60, (3439) 24-51-17.

Североуральск, Ивдель, Краснотурьинск, Карпинск: (34380) 2-34-56, (34384) 6-30-61, (34384) 6-48-41.

Серов, Серовский район, Гаринский район, Верхотурский район, Новолялинский район: 8-908-900-39-77, 8-952-734-02-10, 8-908-913-00-79.

Талицкий район, Байкаловский район, Тугулымский район, Камышлов, Камышловский район, Пышминский район: (34371) 2-18-98, (34375) 2-05-80.