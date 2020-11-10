Коммунальный оператор Ямала обновил теплосети Надыма

В городе Надым постепенно, участок за участком, проводится обновление действующих и строительство новых веток городских теплосетей. В 2020 году реконструкция сетей затронула улицы Заводская, Зверева, Рыжкова, и позволила реализовать подключение новых (уже возведенных и планируемых) микрорайонов города к центральной системе теплоснабжения.

Тепловую сеть здесь прокладывали подземным бесканальным методом, частично в непроходных каналах в местах пересечения с проезжей частью улиц, поэтому летом дороги были перекрыты. Срок реализации проекта - 15 ноября текущего года, но уже сегодня дороги открыты, строительные работы более не доставляют горожанам неудобств. Протяженность новой сети составляет порядка 1 км в однотрубном исполнении.

Главный инженер филиала АО "Ямалкоммунэнерго" в Надымском районе Виталий Шагенов пояснил: "Маршрут реконструируемой теплотрассы проходит преимущественно вдоль уже существующей, на минимальном расстоянии. Это позволяет оптимизировать работы по прокладке. Городские сети реконструируются согласно утвержденной схемы теплоснабжения муниципального образования город Надым. Подключение микрорайона 13 будет осуществляться в ТК 5/16 в текущем году. Планируемые микрорайоны 15 и 16 будут подключаться на основании запроса администрации города".

Заметим, что такие проекты разрабатываются в тесном сотрудничестве с городской администрацией. Реализуемый в текущем году проект выполнялся в рамках "Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО г. Надым на 2013-2020 годы".

Ранее, в 2017 - 2019 годах, в рамках подобных муниципальных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры г. Надым, АО "Ямалкоммунэнерго" произвел модернизацию сетей тепло- водоснабжения по пр. Ленинградский.

Сайт www.yamalkomenergo.ru.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"