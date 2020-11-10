ТФОМС: Если не выходит дозвониться до врача, обращайтесь в страховую

С началом пандемии число обращений в страховые компании, работающие с полисами ОМС, существенно выросло. Жители спрашивают, в каких случаях им положен бесплатный тест на коронавирус, как получить плановую медпомощь в нынешних условиях и даже советуются насчет назначений тех или иных препаратов, хотя последнее не совсем в компетенции страхового представителя. По просьбе "РГ" в минздраве Свердловской области и ТФОМСе ответили на самые острые вопросы жителей региона.

Кому из пациентов положен тест на коронавирус? Почему не всем пациентам, имеющим симптомы заболевания, проводят тестирование?

Это один из самых сложных и противоречивых вопросов, который звучит сегодня во всех субъектах страны. ПЦР-тест - это инструмент, необходимый, в первую очередь, для ограничения эпидемического процесса, а не для выбора тактики лечения. Иными словами, если вы в целом здоровый человек без сопутствующих патологий, и у вас есть только симптомы ОРЗ (а в 80 процентах случаев коронавирусная инфекция протекает именно так), через пару недель вы будете здоровы вне зависимости от того, был ли тест и какой результат он показал. В этой ситуации рекомендации стандартные, как и при сезонной простуде: самоизоляция, постельный режим, строгое соблюдение мер личной гигиены для защиты проживающих с вами родственников.

При этом есть ситуации, когда тест необходим. И медицинская организация проводит его бесплатно, за счет средств ОМС, это:

- госпитализация в стационар для получения плановой или экстренной помощи;

- возраст старше 65 лет и/или наличие сопутствующих заболеваний (гипертония, злокачественные новообразования, сахарный диабет и т.д.). В этой ситуации положительный тест на коронавирус будет дополнительным "маркером" для вашего лечащего врача и поможет ему оперативно принять решение в случае ухудшения состояния.

Если у вас высокая температура, которая не сбивается жаропонижающими препаратами, если вы чувствуете одышку, у вас возникает спутанность сознания - это повод вызывать скорую помощь. В этой ситуации и лечение, и диагностика не будут зависеть от результатов тестирования.

Почему пациентам со схожими симптомами и течением болезни дают разные рекомендации и выписывают разные препараты?

Основной документ, определяющий тактику лечения, - это временные методические рекомендации министерства здравоохранения РФ "Профилактика, диагностика и лечение коронавирусной инфекции". Сейчас специалисты работают с уже девятой версией этого документа. В "Рекомендациях…" указаны подходы к диагностике и лечению COVID-19, основания для госпитализации при коронавирусе, перечень применяемых рекомендованных препаратов. Главное слово при выборе тактики лечения всегда остается за врачом: он видит вас, объективно понимает ваше состояние, учитывает возраст, вес, сопутствующие заболевания. Поэтому нет ничего удивительного, что у двух "одинаковых" (с точки зрения пациента) людей терапия несколько отличается.

Какие лекарства и кому положены при лечении на дому?

При лечении коронавируса в условиях стационара на дому человек может рассчитывать на получение бесплатных препаратов: их приобретает медицинская организация за счет средств системы ОМС. Сегодня тариф на такое лечение составляет от восьми до десяти с половиной тысяч рублей. Он включает в себя, в том числе, противовирусные препараты, интерфероны, антибиотики. При наличии показаний человек также может получать жаропонижающее, антикоагулянт и т.п. Препараты выдает лечащий врач. Если медработник отказывает в медикаментах, человек может обратиться за помощью в страховую компанию, которая выдала ему полис ОМС.

Многие жалуются, что до поликлиники невозможно дозвониться. Страховая поможет в такой ситуации?

Безусловно, нагрузка на медицинские организации сегодня огромна. Однако никто не отменял и гарантии территориальной программы оказания гражданам бесплатной медицинской помощи. Если вам объективно нужна помощь, а дозвониться до врача не получается уже более суток, можно обратиться за помощью в свою страховую компанию.

При появлении симптомов ОРВИ настоятельно рекомендуют оставаться дома и вызывать врача. На практике поликлиника просит прийти на прием самостоятельно. Это нормально или нарушение?

Приглашение в медицинскую организацию пациента с признаками ОРВИ при отсутствии у него высокой температуры не является нарушением: в поликлиниках области сегодня зачастую организованы два потока пациентов: здоровые и пациенты с признаками вирусной инфекции. При этом требования об обязательном использовании маски и соблюдении социальной дистанции должны выполняться особенно тщательно.

Ситуация: плановая госпитализация была назначена еще на конец марта, обещали перенести, но этого до сих пор не произошло. Что делать?

Несмотря на сохраняющиеся ограничения, механизм получения плановой стационарной помощи остается прежним. Вы получаете направление у своего участкового терапевта или консультирующего вас узкого специалиста и направляетесь на госпитализацию. Специалист страховой компании также может сориентировать вас по работающим на оказание плановой помощи клиникам и при необходимости помочь с направлением на госпитализацию.

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