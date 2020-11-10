Тюменская область получила статус термальной столицы России

В начале ноября в Тюмени произошло беспрецедентное событие: здесь открыли термальный сезон, причем впервые в России. Как выразился на церемонии презентации современного курорта "ЛетоЛето" губернатор области Александр Моор, долгое время жители страны незаслуженно обходили вниманием горячие источники Западной Сибири. А вот теперь все мы серьезно задаемся вопросом: что ценнее - черное золото или лечебные воды исторического моря, которое "живет" буквально под ногами и содержит большинство элементов таблицы Менделеева?! Прибывшая на праздник руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова также подчеркнула, что регион и правда может претендовать на ведущую партию в событийном графике грядущей зимы, как и на статус интереснейшей для путешественников территории, где довольно гармонично сочетаются оздоровительный отдых и богатое культурно-историческое наследие.

Накануне визита Догузовой в Тюмень и Тобольск по заказу местного правительства была проведена капитальная аналитическая работа на предмет того, может ли край заявлять о себе как о термальной столице Российской Федерации. Заместитель губернатора Андрей Пантелеев отметил, что, изучив подобные курорты в родной стране и за ее пределами, эксперты сделали вывод: у Западной Сибири есть ряд преимуществ.

- Мы обладаем всеми видами термального оздоровления и отдыха: это источники с теплой и горячей водой для купания, минеральная вода для питья, лечебные грязи для оздоровительных и косметических манипуляций, - объяснил Пантелеев. - И при этом все богатства сосредоточены на равнине, а не в горах или областях вулканической деятельности. Причина данного феномена - море, миллионы лет назад оказавшееся взаперти при тектонических сдвигах. Оно очень горячее, находится на глубине примерно в один километр.

Представители тюменского правительства соглашаются с Зариной Догузовой в том, что еще один явный плюс поездки в Сибирь за бальнеологическими процедурами - транспортная и ценовая доступность. Из центральных регионов России самолетом сюда лететь два с небольшим часа, а от аэропорта до первых источников легко добраться даже на общественном транспорте - необязательно заказывать трансфер. Более развитым европейским курортам с точки зрения инфраструктуры Тюмень пока проигрывает, но планы по расширению качественной сети с четким позиционированием и умной рекламной кампанией здесь глобальные. Как заметила председатель региональной Ассоциации тюменских туристических организаций Наталья Чагина, приехав в Тюмень, турист должен получить обещанные хлеб и зрелища, иначе будет обратный эффект…

Стоит назвать три ближайших термальных проекта: к выполнению первого приступят в недалеком будущем, по второму сейчас итожат документацию, третий - в ожидании оформления бумаг. Итак, в 2021-м в окрестностях деревни Шестакова Тобольского района появится новая зона отдыха компании "Тюменские минеральные воды", которую поддержало инвестиционное агентство Тюменской области и администрация муниципалитета. В планах - поставить тут главный корпус, административные помещения, кафе, два гостевых домика, гостиницу, оформить бассейн, разбить детскую игровую площадку, обустроить парковку. Большую стройку, возможно, начнут уже скоро. Этот проект принесет Тобольскому району 35 рабочих мест.

Кстати, термальные курорты было бы дальновидно включить в единую рекреационную зону Западной Сибири и как реабилитационное направление. Ежегодно местный "Медицинский город" обслуживает до семи тысяч пациентов, многим из них после лечения требуется восстановление - и вот тут как раз можно обращаться к термальным и грязевым месторождениям по всей области.

Губернатор Александр Моор предложил каждый старт термального сезона в регионе превращать в многодневный фестиваль одновременно на всех источниках. Если у жителей есть идеи на сей счет, они могут смело ими делиться.

Добавим, что Догузова также посетила Тобольск. Экскурсии в местном историко-архитектурном музее-заповеднике, музее семьи императора Николая II, Гостином дворе, Дворце Наместника, прогулка по Базарной площади и улице Мира, которые сейчас реконструируются, произвели на гостью сильное впечатление. Глава Ростуризма заинтересовалась идеей синхронизировать Верхний и Нижний посады, сделать здесь уличный центр социальной активности.

- В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" прорабатывается направление "Восстановление исторических центров городов". Возможно, мы заявим туда Тобольск, - поделились планами в правительстве.

Открывая зимний термальный сезон в Тюмени, удивляясь архитектурным памятникам Тобольска, глава Ростуризма напомнила о программе туристического кешбека - она призвана поддержать отечественную экономику и познакомить россиян с… Россией. Сама Догузова, впервые приехавшая в Западную Сибирь, с удовольствием вникала в прошлое и настоящее края.

- Замечательная, невероятно прекрасная Тюменская область запала мне в сердце. Буду снова и снова возвращаться сюда! - призналась Зарина Валерьевна. - Путешествия - одни из самых приятных моментов в жизни, которые остаются в памяти навсегда!