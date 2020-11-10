В аэропорту Екатеринбурга девушка похитила единорога

Плюшевая игрушка за круглую сумму из магазина в Кольцово так приглянулась москвичке, что та решила ее украсть. Теперь подозреваемую будут судить.

Инцидент случился 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по уральскому округу. Девушка 1994 года рождения зашла в магазин, и пока продавец не смотрел, положила белого единорога из натурального меха стоимостью 12 тысяч, себе в сумку и улетела в Москву.

Заметив пропажу, представительница торговой точки обратилась к полицейским. Они прислали ориентировку на злоумышленницу в Шереметьево, где сотрудники уголовного розыска доставили девушку в дежурную часть, и, при личном досмотре, обнаружили и изъяли украденную вещь.

В линейном отделе полиции возбудили уголовное дело в отношении подозреваемой по статье "Кража". Расследование завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу.