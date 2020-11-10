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10.11.2020 00:00
Рубрика: Власть

Голосуем ногами

В Югре главного по спорту выбирает народ
Текст: Елена Мационг (Ханты-Мансийск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 252(8306)
Выборы директора департамента спорта Югры превратились не только в состязание между претендентами на должность, но и в спортивное соревнование между жителями.

Так, за понравившегося кандидата по условиям выборов можно отдать и несколько голосов, но при этом за каждый дополнительный нужно пройти 10 тысяч шагов. Дистанция может быть хоть марафонской, в зависимости от того, насколько велико желание, чтобы победил именно тот претендент, за которого болеешь. Шаги считает специальное мобильное приложение "Горожанин", обмануть его невозможно: отшагал - проголосовал.

Фото: iStock
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Приступить к голосованию "ногами" можно только после того, как кандидаты пройдут строгий профессиональный отбор и представят свои программы. Здесь все, как на настоящих выборах. Сначала претенденты на пост главного спортивного чиновника Югры подают документы. К слову, сделать это может любой гражданин России, не только югорчанин. Потом проверка, тестирование, выступление перед членами профессионального сообщества, дебаты на телевидении... Затем завершающий этап. С кандидатами, ставшими лидерами выборов, встретится глава Югры Наталья Комарова для собеседования и утверждения кандидатуры.

Как отмечают, решающим для главы региона является мнение югорчан и членов профессионального сообщества.

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