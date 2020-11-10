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10.11.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Владимир Климанов: Пандемия оставила регионы без финансовых закромов

Текст: Елена Мационг
Есть два вида региональных резервных фондов, это отражено в законодательстве, напомнил на "Совете с экспертом" в "Российской газете" доктор экономических наук, директор Института реформирования общественных финансов, руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов.

Правительство Югры выделило из Резервного фонда Ханты-Мансийского автономного округа 150 миллионов рублей на бесплатные лекарства людям старше 60 лет и тем, кто имеет хронические заболевания. Меня интересовало, какая ситуация в других регионах.

Владимир Викторович, Югра - регион не бедный. А насколько глубоко залезли в карман с неприкосновенными запасами другие регионы? Или их там просто нет - все зависит от денег Федерации?

Владимир Климанов: Есть два вида региональных резервных фондов, это отражено в законодательстве. Первый - Резервные фонды субъектов РФ. Есть такой в Югре. На Сахалине когда-то был большой фонд. Но потом они его подужали. Второй - Резервные фонды правительств субъектов Федерации. Они лимитированы тремя процентами от расходной части бюджета.

У Югры большой бюджет. Есть возможность создавать фонды. У слабого региона фонда либо вообще нет, либо он маленький. Но в любом случае, нельзя назвать их "кубышками" или "подушками безопасности". Средства из них очень активно тратятся в течение года. Я не слышал такого, чтобы они были какими-то неприкосновенными и куда-то переходили. А сейчас регионы по максимуму, что можно, из своих закромов уже достали. Поэтому им и дают такие огромные дотации на сбалансированность бюджетов.

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
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Другой вопрос, что у некоторых регионов есть, например, остатки, образующиеся в конце года. Они переходящие и становятся источником финансирования дефицита бюджета в текущем году. В Тюменской области этот остаток был миллиард рублей. Это не то, что неучтенка, но эти деньги напрямую не видны.

Полностью интервью с директором Института реформирования общественных финансов Владимиром Климановым читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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