России нужен нацпроект "по технологическому прорыву"

Вольное экономическое общество России отмечает 255 лет. Вызовы, стоявшие перед его экспертами и страной несколько веков назад, приобретают сегодня новое значение.

В частности, назрела необходимость технологической модернизации предприятий и реиндустриализации экономики, рассказал в интервью "Российской газете" президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов.

Вольное экономическое общество России - первый институт гражданского общества страны. Сегодня ему исполнилось 255 лет. Какую роль, на ваш взгляд, играют общественные организации в социально-экономической жизни страны?

Сергей Бодрунов: С гордостью отмечу, что история общественных организаций в стране началась с Вольного экономического общества России. Его создание стало прецедентом - это была первая общественная организация в стране, первое сообщество экспертов, первая дискуссионная площадка, где выносились на обсуждение актуальные вопросы экономической повестки.

Без участия общественных организаций невозможно достичь прорывных результатов по приоритетным направлениям. Это не мои слова. Об этом говорил президент страны Владимир Путин.

Общественные организации - это котел, в котором рождаются новые идеи, предлагаются эффективные решения тех или иных социально-экономических проблем, которые впоследствии успешно имплементируются в хозяйственную жизнь страны. История - яркое тому подтверждение.

Как менялись цели и задачи общества за два с половиной века?

Сергей Бодрунов: Если какие-то формы деятельности общества и претерпели определенные изменения за прошедшие столетия, то главная цель -приносить экономическую пользу - осталась неизменна. Об этом свидетельствует эмблема организации, которую Императорскому ВЭО подарила Екатерина II. В знак благоволения она разрешила использовать в символике общества свой девиз: "Пчелы, в улей мед приносящие" с надписью: "Полезное".

Благодаря коронакризису появились новые ниши для бизнеса в области технологий

Императрица подарила обществу не только эмблему, но и дату основания - 31 октября 1765 года, по новому стилю - 11 ноября. Именно в этот день она подписала письмо в адрес группы известных деятелей: графа Михаила Воронцова, графа Григория Орлова, графа Захара Чернышева, сенатора, статс-секретаря Адама Олсуфьева и других, которые обратились за позволением утвердить Общество "к поощрению земледелия и домостроительства".

В новейшей истории России в дату основания ВЭО России в соответствии с решением правительства отмечается профессиональный праздник День экономиста.

Но задачи общества не ограничивались земледелием и домостроительством?

Сергей Бодрунов: Общество создавалось для обсуждения и решения проблем хозяйствования в стране, в те времена - в основном аграрной, и его экспертов на первых порах занимали преимущественно вопросы улучшения сельского хозяйства. Императорское ВЭО внесло большой вклад в развитие почвоведения и животноводства, пчеловодства, шелководства, свеклосахарной, винокуренной, полотняной, сыроваренной промышленности. Но со временем сфера применения научного знания, конечно, расширялась. Вольное общество стало родоначальником российской статистики, стояло у истоков отмены крепостного права и введения всеобщего начального образования, разработало механизм "крестьянской" реформы, реализованный Александром II. По инициативе Императорского ВЭО была создана первая в России метеорологическая станция. Общество активно занималось развитием технологий. И так далее.

Сегодня тема технологического прорыва по-прежнему стоит на повестке дня...

Сергей Бодрунов: Вы правы, технологическое отставание, прежде всего в базовых отраслях реального сектора, - одна из причин стагнационных тенденций в российской экономике, которые мы наблюдаем.

Нам нужно увеличивать долю высокотехнологичных производств в экономике страны. Давно назрела необходимость технологической модернизации действующих предприятий, реиндустриализации экономики. Более того - нужен нацпроект "по технологическому прорыву". В действующей системе национальных проектов, я полагаю, недостаточно внимания уделяется технологическому развитию. Возможно, для повышения инновационной конкурентоспособности нашей экономики имеет смысл приподнять уровень управления Национальной технологической инициативой - придать этой программе статус национального проекта.

Мы часто возвращаемся к этой теме в рамках экспертных сессий ВЭО России. В частности, по итогам одного из недавних мероприятий, посвященного анализу необходимости корректировки нацпроектов и их увязки с Общенациональным планом действий по восстановлению экономики, были подготовлены экспертные рекомендации. Надеюсь, к нам, экспертному сообществу, прислушаются.

Любопытна преемственность - наши предшественники в Императорском ВЭО принимали активное личное участие в техническом перевооружении страны. Общество организовывало техническую экспертизу, доставляло в губернии модели полезных изобретений.

Известно, что членам Императорского ВЭО предписывалось следить за техническими новинками и изобретениями по механике. В первой редакции устава общества было записано: "Следить за иностранным хозяйством и выписывать из тех мест, где земледелие процветает, модели лучших пахотных орудий и хранить их при Обществе". Была даже введена должность "хранителя машин и моделей", потому к 1792 году собралась богатая коллекция техники.

Один из базовых принципов деятельности ВЭО России - открытость

Николай Мордвинов, один из президентов Императорского ВЭО (ИВЭО), создал в 1824 году механическую мастерскую при обществе "для исправления и делания вновь всякого рода моделей и машин", а через пять лет было запущено массовое производство.

Практическое использование достижений науки в интересах общественного развития всегда было одним из основных направлений работы Императорского ВЭО. И ведь эта задача - внедрение достижений науки в экономику - и сегодня остается одной из приоритетных. В России фундаментальные исследования редко превращаются в инновации, невысока эффективность инновационной системы. Чтобы запустить этот процесс, нужно приложить большие усилия.

Сотрудничество с Российской академией наук и междисциплинарность подходов отличают деятельность Вольного экономического общества России с его основания. Какие еще принципы работы ВЭО России сохранились с первых дней?

Сергей Бодрунов: Один из базовых принципов деятельности ВЭО России - открытость. Так, Императорское ВЭО стремилось вовлечь в свою деятельность как можно больше людей. Достаточно сказать, что конкурсные задачи и объявления о предстоящих собраниях общества публиковались в газете "Санкт-Петербургские ведомости".

Устав Императорского ВЭО 1872 году впервые ввел понятие о "госте" собраний общества. Таким образом, была легализована их публичность. Особенно приветствовалось присутствие молодежи на собраниях ИВЭО. Впоследствии известный советский экономист Станислав Струмилин вспоминал, как студентом бывал на обсуждении докладов в ИВЭО и как они "взирали" на Петра Струве и Михаила Туган-Барановского "как на иконы старого письма".

Сегодня международные форумы и экспертные мероприятия, организованные ВЭО России, собирают порой более 5000 гостей, в том числе иностранных.

Что касается молодежи, ВЭО России и сегодня ведет активную работу по подготовке нового поколения экономистов. Школьники и студенты имеют возможность представить научные работы на Всероссийский конкурс научных работ молодежи "Экономический рост России". Десятки тысяч школьников, студентов, других граждан нашей страны участвуют в общероссийской образовательной акции "Всероссийский экономический диктант", которую ВЭО России проводит уже четыре года. Большой интерес у наших молодых коллег вызывает ежегодный Фестиваль экономической науки.

На веку Императорского ВЭО уже были пандемии. Как преодолеть социально-экономические последствия текущего кризиса?

Сергей Бодрунов: Действительно, оспа была побеждена не без участия ВЭО России. Мало кто знает, что оно инициировало и вело активную системную работу по распространению оспопрививания.

Коронакризис наносит существенный урон экономике, но в то же время он создает "окно возможностей" для решения текущих социально-экономических проблем. Главное - не упустить время.

Необходимы не столько точечные меры, сколько системная политика экономического рывка, масштабное восстановление экономического роста. Экономика как велосипед - она не должна стоять на месте. Чтобы придать ему ускорение, нужно крутить педали, направив деньги на экономический рост. Мы не сможем совершить экономический рывок, если не будем наращивать расходы по важным направлениям. Иначе существенного роста ВВП ждать не стоит.

В связи с этим я хотел бы вспомнить еще один принцип работы ВЭО России, заложенный еще Екатериной II. Она повелела обществу быть "Императорским" - то есть служить государству и в то же время оставаться "Вольным" - обеспечивать независимый и объективный подход, представляющий разнообразные точки зрения, консолидируя для этого лучшие умы страны.

Эта традиция - быть и "державным", и "вольным" - позволяет ВЭО России объективно оценивать экономические преобразования и антикризисные меры.

В текущей сложной ситуации ВЭО России содействует консолидации усилий экспертного сообщества по разработке рекомендаций по выходу из кризиса на траекторию устойчивого экономического роста.

Что ждет нас после кризиса? Наступит ли новая реальность?

Сергей Бодрунов: О новой реальности я бы пока говорил с осторожностью. Однако с тем, что благодаря коронакризису технологический процесс шагнул если и не далеко, то точно вперед, поспорить трудно. Появились новые ниши для бизнеса в области информационных и производственных технологий. В частности, в таких секторах, как здравоохранение, туризм и логистика. В России растет не только внутренний туризм, но и направление цифрового туризма, позволяющее "путешествовать" не выходя из дома, будет увеличиваться доля страны в мировом рынке дистанционных медицинских услуг, применение которых в таких чрезвычайных ситуациях, как пандемия, может спасти много жизней. Будет развиваться использование искусственного интеллекта в медицине. Получат широкое распространение цифровые двойники - это виртуальные прототипы реальных объектов или процессов, которые используются в промышленности.

Промышленность останется главным системообразующим фактором экономики ближайших десятилетий, но, конечно, качественно новая, перешедшая через технологическую революцию в новый технологический уклад, базовым ресурсом которого, в отличие от предыдущей индустриальной эпохи, станет не материальный ресурс, а знания. Это новая генерация индустриального общества, вот почему мы называем его НИО.2 - новым индустриальным обществом второго поколения. И в этом смысле можно говорить о новой реальности, потому что мы находимся сейчас на пути к нему.