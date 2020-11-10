Россия предложила США новое "уравнение безопасности"

Россия передала американским партнерам предложения по выработке нового "уравнения безопасности", заявил президент на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК в Сочи.

"В целом Россия твердо и последовательно выступает за укрепление и совершенствование механизмов обеспечения стратегической стабильности и режимов контроля над вооружениями. Американским партнерам переданы, например, наши предложения по выработке нового уравнения безопасности", - сообщил Владимир Путин. "Уравнение" учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. "При этом особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого первого удара, что, на наш взгляд, вообще недопустимо", - подчеркнул президент.

"Российские предложения закладывают основу для продолжения комплексного диалога с США о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями", - отметил Путин. И это важно не только для двух держав, но и для всего мира.

В июне президент подписал указ об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. "В этом документе четко прописаны условия, при которых может быть принято решение о применении ядерного оружия", - напомнил он. Россия подтвердила свою принципиальную позицию, что применение ядерного оружия - это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности. "Мы говорим о том, что мы можем применить имеющиеся у нас ядерные средства в ответ на ядерное нападение в отношении нашей страны - вот суть того, что написано в этих фундаментальных документах", - заметил президент.