Россия представит на Американском кинорынке более ста проектов

Начал свою работу крупнейший американский рынок контента American Film Market. В онлайн-формате. Поехать в Лос-Анджелес - нет сейчас возможности ни у кого в нашей стране - из привычных участников. Тем не менее, российские кинокомпании не сидят, сложа руки: представят на AFM 2020, который проходит с 9 по 13 ноября, более 100 проектов. Всего примут участие в рынке 25 российских производителей контента, которые представят фильмы, сериалы и анимацию.

Генеральный директор РОСКИНО Евгения Маркова говорит так: "Россия - традиционный участник American Film Market. В этом году в AFM принимает участие большее количество российских компаний по сравнению с 2019 годом, и производители контента представляют международным баейрам ряд новых проектов разных жанров - от фильма о супергероях до мистического триллера и драмы. Помимо художественных фильмов и сериалов, в пакете российских производителей контента - документальные проекты и анимация".

В рамках AFM состоится презентация с Евгенией Марковой "Знакомство с русским контентом". Также пройдет круглый стол, посвященный маркетинговой локализации русских фильмов, с представителями компаний "Централ Партнершип", ГК "Планета Информ", ТВ 3 и Wizart.

Один из крупнейших российских производителей и дистрибуторов контента "Централ Партнершип" (входит в "Газпром-Медиа") презентует на AFM 2020 9 фильмов, в числе которых экшн-катастрофа "Огонь" (российская премьера запланирована на 24 декабря 2020 года), "Серебряные коньки", "Чернобыль". Впервые на международном рынке компания Партнершип" представит хоррор "Ледяной демон" от авторов успешных за рубежом фильмов "Русалка.Озеро мертвых" (продан в 154 страны мира), "Яга.Кошмар темного леса" (продана в 130 стран) и "Пиковая Дама: Черный обряд" Ивана Капитонова и Святослава Подгаевского. Картина выйдет в прокат в 2021 году.

1-2-3 Production, создатели прогремевшего на весь мир сериала "Эпидемия", который вошел в ТОП-10 самых просматриваемых сериалов Netflix в более чем 60 странах, покажут на AFM пять своих проектов. Особые надежды в компании возлагают на криминальную драму "Маша", получившую приз за лучший дебют на Кинотавре 2020. А также - сериалы "Полет", признанный лучшим телесериалом на фестивале Serial Killer 2020 в Чехии, приключенческий триллер "Игра на выживание", "Идентификация" и триллер "Колл-центр".

Bubble Studios планирует на AFM начать международные продажи фильма о супергероях "Майор Гром: Чумной Доктор". Сейчас проект находится на этапе post production в ведущей студии компьютерной графики Main Road Post, в активе которой такие российские блокбастеры, как "Спутник", "Вторжение", "Вратарь Галактики". Картина выйдет в прокат в апреле 2021 года.

Основной проект, на который делает ставку компания All Media на этом рынке - приключенческий фильм "Последний богатырь. Корень зла". Yellow, Black and White в рамках кинорынка покажет первую серию исторической эпопеи "Тобол". Телевизионная премьера состоялась на Первом канале и прошла с успехом. Доля телесмотрения первых серий в аудитории возраста 18+ составила 17,6%. "Тобол" увидел каждый пятый телезритель страны старше 18 лет. В числе новых проектов ГК "Планета Информ" - две полнометражные картины: мистический триллер "Побочный эффект", который вышел в прокат на прошлой неделе и хоррор "Бывшая" - фильм от продюсеров сверхуспешного за рубежом хоррора "Невеста", который возглавил список самых кассовых российских фильмов в Латинской Америке в 2014-2019 гг. и вошел в ТОП 20 российских фильмов по сборам во всем мире за аналогичный период.

Art Pictures Distribution покажет на американском кинорынке семейный фильм "Пальма". А также - фантастический хоррор "Спутник", уже проданный в более чем 100 стран и вошедший в топ американского iTunes, "Лед 2", собравший более 1 млрд рублей в российском прокате, и документальный фильм "Battle", посвященный великому режиссеру, актеру и сценаристу Сергею Бондарчуку.

Компания "Один Медиа" впервые представит международным байерам проект "Невидимая надежда", поднимающий важную экологическую проблему и исследующий тему пластикового мусора, и сериал "Новенький", посвященный проблеме подросткового буллинга. Компания покажет и свои документальные проекты: фильм-экспедиция "Великий Северный Путь", драма "Никогда больше" об уникальной операции времен Холокоста, "Великое освоение Сибири. Кочевники во времени" и "Военная приемка". Также будет представлен художественный фильм Авдотьи Смирновой "История одного назначения".

В пакете компании Mirsand на американском кинорынке - новая режиссерская работа Тимура Бекмамбетова "Фау 2: Побег из ада", триллер в формате скринлайф "Хочу в игру", который уже продан на несколько европейских территорий, а также "Время первых" и фэнтези "Он-дракон".

Пятый канал покажет сериалы, которые становились фаворитами телепоказа - "Великолепная пятерка" и "Условный мент", ТВ-программу "День Ангела", а также новые проекты "Крепкие орешки" и "Ментозавры".

Кинокомпания "Революция фильм" представит международным дистрибуторам три своих новинки - спортивную комедию "Нефутбол", триллер "Бег" и научно-фантастический фильм "Петрополис".

Компания IGMAR представит зарубежным закупщикам молодежную комедию "Флэшмоб" и фильм ""Четвертая стена"", которые выйдут в 2021 году, а также военно-историческую драму "Клятва", фильм "На Луне" и детектив "Капитан Голливуд".

Riverlet Films будет вести переговоры с байерами по новому фильму Валерия Тодоровского "Гипноз", который вышел в российский прокат в октябре, а также по другим фильмам - "Сентенция", "Цой" и проектам в производстве "Пальмира" и "Земун".

"Спутник Восток Продакшн" представит историю любви "Земля Эльзы" и сериал в жанре мюзикла "До самого солнца".

Традиционно сильно будет представлена российская анимация. Например, "Союзмультфильм" покажет анимационный полнометражный фильм, уникальный арт-проект "Гофманиада". Также компания откроет предпродажи новинки "Адъютант Суворова", российский релиз которого запланирован на весну 2021 года. Это романтическая история, разворачивающаяся на фоне выдающейся военной кампании под руководством фельдмаршала Суворова. Кроме того, международным байерам будут представлены два новых проекта в разработке - студия рассчитывает найти партнеров по копродукции: "Золотой улей" и "Формула воды".