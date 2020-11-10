В Шанхае 5 ноября открылась III Китайская международная импортная ЭКСПО. Это первое с начала пандемии COVID-19 глобальное торгово-экономическое мероприятие, которое проводится в штатном режиме. Оно стало свидетельством быстрого постэпидемического восстановления экономики КНР и обещанием новых возможностей на китайских рынках для зарубежных поставщиков.

"Проведение ЭКСПО по графику - мощный сигнал всему миру о том, что Китай восстановился после эпидемии новой коронавирусной пневмонии, а также демонстрация решимости Китая сыграть важную роль в глобальном развитии за счет открытости рынков и взаимовыгодного сотрудничества", - отметил исполнительный директор участвующей в ярмарке L"Oreal Group Жан-Поль Агон.

Территория бизнес-экспозиции нынешней ЭКСПО расширена до 360 тысяч квадратных метров, что на 20 процентов больше, чем в 2019 году. Высокий интерес зарубежного бизнеса вполне обоснован. С продолжающимся на фоне пандемии затяжным падением рынков для многих зарубежных поставщиков наращивание поставок в возрождающую потребление КНР - если не "спасательный круг", то очень хорошая возможность для поддержания бизнеса. По мнению абсолютного большинства экономистов, розничные продажи в Китае вернутся на доэпидемический уровень уже к началу-середине 2021 года. По прогнозу инвестбанка UBS, в ближайшие пять лет объем внутреннего потребления в КНР увеличится в полтора раза: с 8 триллионов долларов в 2020-м до 12 триллионов - в 2025 году. Это создает огромные возможности для зарубежных поставщиков. Напомним, что на открытии первой импортной ЭКСПО в 2018 году председатель КНР Си Цзиньпин заявил: общий объем китайского импорта товаров и услуг в ближайшие 15 лет составит 40 триллионов долларов. В том числе будет импортировано товаров на 30 триллионов долларов и услуг - на 10 триллионов. Можно быть уверенным, что Китай этот план выполнит, даже несмотря на "форс-мажор" коронавирусной пандемии.

Третья импортная ЭКСПО расширяет структурное представительство зарубежных компаний. Так, помимо традиционных павильонов робототехники, автомобилей, пищевой продукции и товаров народного потребления на выставке впервые откроется павильон спорта и спортивных принадлежностей. В Китае, где уже дан 500-дневный отсчет до старта зимних Олимпийских игр-2022, стремительно растет спортивный рынок, в том числе за счет правительственной поддержки. В частности, на развитие физкультуры и спорта в стране с 2016 по 2020 год выделено 1,5 триллиона юаней (около 220 миллиардов долларов), к "белым" Играм 2022 года правительство поставило задачу привлечь к зимним видам спорта 300 миллионов человек, фактически - каждого пятого жителя КНР.

Значительно расширены не только физические, но и интернет-площадки нынешней ЭКСПО. Значимым событием станет организованная Медиакорпорацией Китая на торговой площадке T-Mall онлайн-акция по продажам и продвижению зарубежных товаров на китайском рынке. Запланированный на 7 ноября четырехчасовой шопинг-марафон будет вести интернет-знаменитость Вэйя, которая профессионально занимается онлайн-продажами. В октябре лишь за три часа прямого онлайн-эфира ей удалось продать товаров на более чем 3 миллиарда юаней (почти 500 миллионов долларов). Организаторы акции отмечают, что это не просто единовременная масштабная распродажа, а долгоиграющий проект. "На площадке T-Mall у каждого продавца есть рейтинг, на который ориентируются покупатели. Этот рейтинг учитывает объемы продаж и узнаваемость бренда. Вовлечение интернет-знаменитостей, волна покупок - все это резко повышает рейтинг, что в долгосрочной перспективе привлекает все больше и больше клиентов", - объясняют организаторы промоакции.

Си Цзиньпин: Огромный китайский рынок - самый перспективный в мире. Общий объем импорта в Китай, по оценкам, превысит 22 триллиона долларов США в ближайшее десятилетие. (Программная речь на открытии импортной ЭКСПО-2020)

Первый час промоакции 7 ноября будет посвящен исключительно российским товарам. Это станет значимой поддержкой российскому присутствию на третьей импортной ЭКСПО. Ранее в Минпромторге России в интервью информслужбе "Россия - Китай: главное" сообщили, что "ввиду ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, организация национальной экспозиции в рамках нынешней импортной ЭКСПО, а также масштабное участие российских компаний с экспонатами не представляется возможным". В посольстве России сообщили, что на выставке в Шанхае будут представлены 14 российских предприятий - этот показатель гораздо меньше по сравнению с российским присутствием на предыдущих выставках. В российских бизнес-кругах пояснили: для бизнесмена присутствие на китайской импортной ЭКСПО будет означать месяц на карантине: 14 дней по прибытии в Китай и 14 дней по возвращении в Россию. "Редкий предприниматель может позволить себе такую роскошь", - отметил один из находящихся в Шанхае российских бизнесменов.

Но уменьшение физического представительства российских компаний будет с лихвой компенсировано за счет онлайн-площадок. Как заявили в минпромторге, одновременно с открытием ЭКСПО Россия запускает месячную кампанию по продвижению товаров на китайском рынке. "В период с 5 ноября по 5 декабря 2020 года Российский экспортный центр по инициативе и при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации организует международную многоотраслевую деловую миссию в Китайской Народной Республике в онлайн-формате. В ее рамках планируется провести конференцию, а также организовать не менее двухсот целевых переговоров компаний, активно развивающих экспортные каналы сбыта своей продукции или планирующих начать экспортную деятельность", - рассказали в министерстве. Основными темами для обсуждения станут влияние пандемии на развитие двусторонних торгово-экономических отношений и межрегиональное сотрудничество России и Китая. С российской стороны предполагается участие руководства Минпромторга России, Минсельхоза России, губернаторов Амурской, Свердловской Ярославской областей, Хабаровского края, Торгового представительства Российской Федерации в Китайской Народной Республике, Российского экспортного центра, Российского союза промышленников и предпринимателей.

По мнению посла России в КНР Андрея Денисова, развитие сотрудничества на онлайн-площадках является одним из перспективных направлений двустороннего торгово-экономического взаимодействия. В интервью Медиакорпорации Китая дипломат напомнил, что в 2019 году 90 процентов импортных заказов по электронной торговле российские покупатели сделали в Китае, а если мерить по стоимости, то 60 процентов электронной торговли в России приходится на Китай.

Оценивая общее состояние и перспективы российско-китайской торговли, посол отметил, что, несмотря на пандемию, двусторонний товарооборот по итогам трех кварталов остался практически на уровне прошлого года с очень незначительным падением примерно в 2 процента. "В сентябре российский экспорт в Китай и китайские поставки в Россию росли темпами 7-8 процентов. По итогам года мы выйдем на отметку товарооборота в 110-112 миллиардов долларов, сохранив уровень 2019 года", - констатирует дипломат.

При такой динамике актуальной остается задача удвоения объема российско-китайской торговли до 200 миллиардов долларов к середине нынешнего десятилетия, отметил Денисов. "Конечно, это не самоцель, которой нужно добиваться любой ценой. Важен качественный рост. Но никто задач удвоения товарооборота не снимал. Непреодолимых препятствий на пути к этим показателям нет", - резюмировал посол.