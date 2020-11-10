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10.11.2020 22:35
Рубрика: Спорт

Подавала на победу

Александрова удачно стартовала в Линце
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8307)
Первая ракетка России Екатерина Александрова с победы стартовала на турнире категории International в австрийском Линце, обыграв чешку Катержину Синякову со счетом 6:3, 6:4.

- Я очень рада вернуться в Линц. Прекрасно себя здесь чувствую, - приводит слова Александровой официальный сайт WTA. - Думаю, порой мне очень помогала подача, но иногда и на приеме я играла здорово. Когда в начале второго сета соперница сделала брейк, я поняла, что в такой ситуации важно как можно лучше действовать на приеме и удерживать свою подачу.

Фото: Reuters
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За выход в четвертьфинал Екатерина поспорит с соотечественницей Варварой Грачевой, которая все-таки выбила из основной сетки лаки-лузера Катарину Завацкую из Украины (6:4, 7:5).

- Мы никогда не играли друг с другом раньше, но, если не ошибаюсь, однажды тренировались вместе, - сказала Александрова. - Посмотрим, как я смогу подготовиться к нашей первой официальной встрече.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA

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