Первая ракетка России Екатерина Александрова с победы стартовала на турнире категории International в австрийском Линце, обыграв чешку Катержину Синякову со счетом 6:3, 6:4.

- Я очень рада вернуться в Линц. Прекрасно себя здесь чувствую, - приводит слова Александровой официальный сайт WTA. - Думаю, порой мне очень помогала подача, но иногда и на приеме я играла здорово. Когда в начале второго сета соперница сделала брейк, я поняла, что в такой ситуации важно как можно лучше действовать на приеме и удерживать свою подачу.

За выход в четвертьфинал Екатерина поспорит с соотечественницей Варварой Грачевой, которая все-таки выбила из основной сетки лаки-лузера Катарину Завацкую из Украины (6:4, 7:5).

- Мы никогда не играли друг с другом раньше, но, если не ошибаюсь, однажды тренировались вместе, - сказала Александрова. - Посмотрим, как я смогу подготовиться к нашей первой официальной встрече.