Российские миротворцы обеспечат мир в Карабахе

Конфликт Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, продолжавшийся полтора месяца, завершен 10 ноября благодаря посредничеству Москвы. Баку и Ереван остаются на занятых позициях​​​, в регион направлены российские миротворцы. Об этом договорились лидеры Азербайджана, Армении и России.

Владимир Путин в ночь на 10 ноября выступил с заявлением, где обозначил основные вехи договоренностей. Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией, развертывается миротворческий контингент России.

"Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших", - отметил Путин. Разблокируются все экономические и транспортные связи. Контроль за транспортным сообщением осуществляется в том числе при содействии российских пограничников.

"Исходим из того, что достигнутые договоренности создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - заключил президент РФ.

Утром на сайте Кремля появилось заявление трех лидеров. Помимо объявления о прекращении военных действий в нем говорится, что Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент - параллельно с выводом армянских вооруженных сил. Срок пребывания миротворцев - пять лет с автоматическим продлением, если стороны не будут против. Развертывается миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

Благодаря последовательной позиции России этот конфликт остановлен, там перестает литься кровь

Кроме того, Армения до 15 ноября возвращает Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район. Лачинский коридор, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией, остается под контролем российских миротворцев. В ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по этому коридору.

Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору. А Армения - безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих ее с западными районами Азербайджана.

"Это победа народов двух стран, и Азербайджана, и Армении, потому что остановилась война", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков​​. "Для того чтобы война остановилась и для того чтобы это контролировать и страховать, туда заходят сейчас российские миротворцы", - пояснил он. Пресс-секретарь президента подчеркнул важность пункта о возвращении внутренне перемещенных лиц и беженцев, а также об обмене военнопленными и телами погибших. "Этот гуманитарный аспект и остановка кровопролития, наверное, это самый главный итог", - считает он.

"В этом документе не говорится о статусе Карабаха. В настоящий момент мы продолжаем исходить из всех соответствующих основных актов международного права, прежде всего соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и иных документов", - уточнил Песков. Говоря о создании центра мониторинга прекращения огня, он подчеркнул, что он будет находиться на территории Азербайджана.

Еще один важный аспект переговоров - о турецких миротворцах стороны не догововаривались и пребывание турецких солдат в Карабахе согласовано не было.

"Решения, принятые нашим президентом, позволят прекратить кровопролитие и сохранить жизни людей, восстановят мир в приграничных с Россией территориях", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Нашим военнослужащим-миротворцам предстоит сложная миссия - обеспечение мира в регионе", - сказал он.

Подписание соглашения и ввод российских миротворцев будут способствовать окончательному урегулированию армяно-азербайджанского противостояния, убежден глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий​​​. Россия вновь выступает "как эффективный посредник при решении одного из самых кровоточащих конфликтов на постсоветском пространстве", сказал он. "Есть надежда, что мир наконец придет в Нагорный Карабах", - заявил депутат.

"Россия отличается от Турции, от других стран, которые так или иначе представлены в этом конфликте, только одним обстоятельством: мы вызываем в равной степени доверие и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана", - заявил председатель Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24". "Благодаря последовательной позиции России этот конфликт остановлен, там перестает литься кровь", - сказал он.

Россия не будет присутствовать в Карабахе "только для демонстрации флага", заверил Косачев. "Но до тех пор, пока наш миротворческий флаг там нужен, нужен конфликтующим сторонам, людям, которые заинтересованы в том, чтобы не шла война, чтобы дипломаты разговаривали друг с другом, - до тех пор мы там будем присутствовать. И только время покажет, сколько это потребуется", - заметил он.

Владимир Путин заявил об окончании всех военных действий в Нагорном Карабахе. Фото: РИА Новости

"Голубые каски" в Карабахе

Во вторник в 6 утра Минобороны России в соответствии с заявлением руководителей Азербайджана, Армении и России начало перебрасывать в Нагорный Карабах свой миротворческий контингент. На аэродроме Ульяновск - Восточный личный состав и технику грузили в военно-транспортные самолеты Ил-76, которые после взлета брали курс на Южный Кавказ.

Основа миротворцев - солдаты и офицеры 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Это единственное в наших Вооруженных силах соединение "голубых касок". Пятнадцать лет назад его специально создали для проведения миротворческих операций. В первую очередь - на постсоветском пространстве. Дислоцированную под Самарой бригаду соответствующим образом укомплектовали (там служат только контрактники) и вооружили. Ее солдат и офицеров обучили международным правилам поддержания мира в зонах вооруженных конфликтов. Хотя там есть люди, прошедшие войну в Сирии, многие годы эти знания и навыки наши "голубые каски" применяли главным образом на учениях и тренировках. Теперь соединению придется действовать в условиях реального конфликта. Точнее говоря, следить за тем, чтобы он вновь не вспыхнул в Нагорном Карабахе.

По оценке экспертов, сил и средств для выполнения этой задачи - а именно 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники - вполне достаточно. Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский в разговоре с корреспондентом "РГ" напомнил, что миротворческий контингент не развертывают на всей линии обороны с ее опорными пунктами и соответствующей плотностью войск. "Голубые каски" выставляют свои наблюдательные посты на опасных участках, организуют патрулирование вдоль линии соприкосновения враждующих сторон, создают штаб миротворческой операции. А для контроля за обстановкой используют различные технические средства, в том числе радиолокационные и оптико-электронные. "Учитывая, что район конфликта в Нагорном Карабахе относительно небольшой, его не сравнить с фронтами Великой Отечественной, там вполне хватит трех батальонных тактических групп 15-й отдельной мотострелковой бригады", - уверен эксперт.

Надо иметь в виду, что представляет собой регион, в котором будут действовать российские миротворцы. Карабах - горный край, поэтому так и называется. Направлений, которые надо постоянно отслеживать и контролировать, там немного. Долин с проложенными по ним дорогам - еще меньше. Через горные хребты большую группировку войск с техникой не переправишь. Поэтому, считает Виктор Мураховский, на северном направлении, где проходит хребет Муровдаг, будет выставлен минимум наблюдательных постов миротворцев и проложено совсем немного маршрутов патрулирования. Побольше их будет в восточной и юго-восточной частях Карабаха. "Особенно следует контролировать пятикилометровый отлично просматриваемый и, следовательно, простреливаемый Лачинский коридор. Там, по крайней мере на первом этапе, нашим военным придется сопровождать транспорт, следующий из Армении в Нагорный Карабах и обратно", - уверен эксперт.

В службе на Южном Кавказе миротворцам поможет штатная техника. В частности, бронетранспортеры БТР‑82АМ, комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", спутниковые навигаторы системы ГЛОНАСС "Перунит-Б" и "Грот-Н", радиостанции шестого поколения "Азарт". Ну и, конечно же, беспилотные летательные аппараты ближнего и среднего радиуса действия "Орлан-10", "Леер-3" и "Тахион-3". Без их использования российским "голубым каскам" станет проблематично документально фиксировать случаи нарушения режима прекращения огня, если, конечно, такие будут.

Что касается авиаподдержки миротворцев, то дроны могут также взять на себя задачу воздушного контроля в зоне их ответственности. А сопровождением колонн по тому же Лачинскому коридору наверняка займутся экипажи вертолетов. Они есть составе 102-й военной базы РФ в Армении. Понятно, что именно винтокрылые машины должны использоваться и в качестве транспортно-десантных средств, так как местность в Карабахе сложная и в некоторые районы целесообразнее все необходимое перебрасывать по воздуху. Ну а боевые вертолеты типа Ми-24 просто незаменимы при сопровождении патрулей.

Подготовил Юрий Гаврилов

Взгляд из Армении

Погромщики взяли Парламент

Договоренности, достигнутые между Ереваном и Баку, вызвали острое недовольство со стороны оппозиционных партий и радикальных националистических сил в Армении. Их сторонники, которые в ночь на вторник захватили парламент республики, учинили в нем погром и избили председателя законодательного собрания страны. Протестующие требовали отставки главы правительства Никола Пашиняна и передачи всей полноты власти генеральному штабу армянской армии. При этом оппозиционная парламентская фракция "Процветающая Армения" сообщила о намерении созвать внеочередное заседание законодательного органа для выхода Еревана из заключенных договоренностей по Нагорному Карабаху. А президент Армении Армен Саркисян объявил о начале политических консультаций для обсуждения сложившегося после подписания соглашения об урегулировании карабахского конфликта положения.

Со своей стороны, премьер Никол Пашинян обратился к народу. Он пояснил, что альтернативы решению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе не было. По его словам, на таком шаге настаивали сами армянские военные, в том числе из-за проблем с мобилизацией и другими ресурсами. "Мы принимали решение исходя из положения на фронте. Это решение принято на основе анализа военной ситуации и советов людей, которые лучше всех знали, каково истинное положение", - написал армянский премьер в Facebook. Пашинян осудил погромщиков в Ереване, пообещав, что "все зачинщики будут наказаны по всей строгости закона".

Министерство обороны Армении подчеркнуто дистанцировалось от грозящего стране политического кризиса и заявило о намерении соблюдать условия заключенного соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Кроме того, армянские военные призвали народ воздержаться от действий, которые "могут подорвать основы государственности". "Мы поддерживаем и обязаны выполнять решения военно-политического руководства нашей страны, которые были приняты на основе всестороннего анализа и оценки ситуации. Мы обязаны остановить кровопролитие", - отмечается в заявлении генштаба вооруженных сил республики.

Армянская церковь в лице католикоса всех армян Гарегина II также обратилась к гражданам, которые во вторник вышли на улицы Еревана, с просьбой воздержаться от насилия, беспорядков и указала необходимость "сохранения национального единства".

Компетентно

Константин Тасиц, ведущий научный сотрудник Центра исследований стран ближнего зарубежья РИСИ:

- Прогнозировать развитие политического кризиса в Армении сложно. Ведь помимо того, что сильно ослабли позиции действующей власти, оппозиция также не пользуется доверием и широкой поддержкой в армянском обществе. Народ склонен обвинять в нынешних неудачах не только нынешнее правительство Пашиняна, но и его предшественников. Очевидно, что политический кризис в Ереване неизбежен и связан он будет как с расколом общества, так и с взаимными упреками всех против всех. Важно, чтобы армянское общество не допустило масштабной внутренней конфронтации и избежало дальнейшей дестабилизации страны. Такой сценарий крайне опасен, учитывая неустойчивость самого перемирия, необходимость окончательного мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и быстрых шагов для решения экономических проблем в самой Армении.

Подготовил Александр Гасюк