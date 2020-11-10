Можно ли в помещении "поймать" коварные вирусы, различные бактерии и вообще всякие вредности? Сегодня такие приборы есть. Но они громоздки и дороги, "ловят" только большие концентрации, когда патогены уже основательно обжились. Но главное, что эта техника ошибается. Выдает сигнал SOS, когда никакой опасности нет. Основная причина ложных срабатываний в низкой чувствительности техники. Кроме того, они часто путаются, принимают патоген за безобидный микроорганизм и наоборот.

Проблему удалось решить ученым НЯИУ МИФИ. Созданный ими компактный детектор "Триггер-БИО" показал рекордную чувствительность: за 1-2 секунды способен распознать патоген, содержание которого в воздухе всего 10-20 частиц на литр. Это в десять раз выше, чем у всех существующих аналогов Причем он универсален: выявляет любые вирусы, бактерии т.д. При такой высочайшей чувствительности сигнал об опасности выдается, когда она только появилась и можно быстро принять меры для ее устранения. Как удалось создать столь чуткую технику?

- В основе прибора явление люминесценции, - говорит один из авторов разработки, кандидат физико-математических наук Геннадий Котковский. - В данном случае вирусы и бактерии начинают светиться под лучами светодиодов. В итоге получаем спектры излучения этих частиц. Так как у каждой свой спектральный отпечаток, то в принципе можно сказать, какому вирусу или бактерии он принадлежит. Идентифицировать опасный микроорганизм.

Но это в идеале, а на самом деле все гораздо сложней. Чтобы достичь высочайшей чувствительности, авторами применен целый набор ноу-хау. К примеру, сразу два источника возбуждения вирусов, причем каждая вирусная частица возбуждается индивидуально. Более того, она оценивается по семи параметрам интенсивности и рассеяния. "Фактически мы с разных точек зрения смотрим, что из себя представляет молекула, причем считаем каждый фотон", - говорит Котковский.

Прибор позволит обезопасить гражданские и военные объекты от террористов

Не слишком ли сложно? Но чтобы не ошибиться, избежать ложных срабатываний, надо собрать как можно больше информации. Именно такая конструкция и программная обработка позволила получить на порядок более высокую чувствительность и практически исключить ошибки. Испытания проходили в НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. Прибор позволит организовать скрининг в местах массового скопления людей, обезопасить гражданские и военные объекты.