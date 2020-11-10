С 2023 года соцуслуги переведут в электронный формат

Технические средства реабилитации, льготные лекарства, медицинские изделия, а также все социальные услуги будут доступны гражданам по электронному сертификату. Система должна заработать в 2023 году, но будет опробована уже в следующем. Законопроект об этом внесен правительством в Госдуму.

Как пояснил первый заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Вовченко, сам сертификат представляет собой реестровую запись в электронной системе. Предполагается, что с помощью него получатели соцподдержки смогут самостоятельно приобретать товары или услуги у любого продавца, а покупку будет оплачивать государство. Вовченко подчеркнул, что для этого создается отдельная электронная платежная система, связанная с единой государственной информационной системой социального обеспечения.

Это будет высокотехнологичный продукт, отмечает замминистра, перечисление денежных средств в рамках нее будет проводиться в порядке и сроки, предусмотренные для операций с использованием обыч­ных платежных карт. "Выглядеть это будет как обычная транзакция, по принципу, как мы делаем покупки банковской карточкой", - говорит Вовченко.

Планируется,что в пилотном режиме система заработает в 2021 году, когда гражданам с инвалидностью предоставят возможность приобретать по электронным сертификатам технические средства реабилитации. "Мы надеемся, уже в следующем году россияне, получившие право на технические средства реабилитации, смогут их самостоятельно выбрать и приобрести", - сказал замминистра, отметив, что положения законопроекта сформулированы таким образом, чтобы в дальнейшем расширить сферу его применения.

В пояснительной записке к документу говорится, что возможности использования электронного сертификата не ограничены. Наиболее полный перечень товаров и услуг, которые по нему можно будет приобрести, появится к 1 января 2023 года. Предельную их стоимость будет определять правительство. Также предполагается возможность приобретения гражданином товара, работы или услуги по сертификату с частичной доплатой за счет собственных средств.