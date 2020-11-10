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10.11.2020 23:00
Рубрика: Спорт

Собираются в гости

Сборная России готовится к трем матчам на выезде кряду
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8307)
Сборная России в среду вечером отправится в Кишинев, где на следующий день, 12 ноября, проведет контрольный матч против команды Молдавии. Эта встреча станет первым в выездном турне нашей команды. Дальше подопечных Станислава Черчесова ждут гостевые матчи с Турцией в Стамбуле (15 ноября) и в Белграде с Сербией (18 ноября).
На нынешнем сборе Станиславу Черчесову снова пришлось искать замену травмированным игрокам. Фото: Михаил Синицын

А до этого момента наша национальная команда, по традиции, начала сбор в Новогорске. Полностью состав удалось собрать только в понедельник вечером. Позже всех в расположение сборной приехали наши легионеры, Денис Черышев и Алексей Миранчук. Причем оба, надо думать, прибыли в отличном расположении духа. "Валенсия" Черышева, напомним, прихлопнула на своем поле сам мадридский "Реал" (4:1), а Леша Миранчук, дебютировал за "Аталанту" в итальянской Серии "А" и сразу забил, добыв для своей команды ничью в матче с "Интером" (1:1). Плюс ко всему прочему, Алексей, наконец, воссоединился со своим братом Антоном, которого тоже вызвали в сборную.

Не обошлось без форс-мажора. Из-за травм и болезней до Новогорска не доехали вратарь "Динамо" Антон Шунин, защитники ЦСКА и "Краснодара" Марио Фернандес и Игорь Смольников соответственно, а также Артем Дзюба. Впрочем, Черчесов на этот случай подстраховался резервным списком, из которого вызов в сборную получили голкипер Сослан Джанаев ("Сочи") и хавбек Зелимхан Бакаев ("Спартак"). К ним добавился защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов. Добавим, что все 27 человек, прибывшие на сбор, во вторник тренировались в общей группе.

В тренировке во вторник приняли участие все 27 человек, вызванные на сбор

- До этого мы резервный список не объявляли, потому что ситуация была иная, - подчеркнул Черчесов. - А сейчас и пандемия бушует, и травмы есть. Мы обнародовали расширенный список, чтобы те, кто не попал пока в основной, были внутренне готовы, что их могут дозаявить. Жизнь показала, что мы были правы.

Черчесов не общался с Дзюбой после появления скандального видео

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