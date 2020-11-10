СМИ: 70% республиканцев в США сомневаются в справедливости выборов

После прошедших в США выборов число республиканцев, которые сомневаются в справедливости и открытости процедуры, стало больше. Этот процент вырос до 70, следует из данных опроса, проведенного изданием Politico и компанией Morning Consult.

"Среди тех, кто не уверен в честности голосования, около 78 процентов считают, что отправка бюллетеней по почте привела к мошенничеству на выборах, 72 процента думают, что бюллетени были подделаны в пользу демократов", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Уточняется, что до оглашения результатов выборов телекомпаниями в США мнения о несправедливых выборах придерживались только 35 процентов республиканцев в стране.

Напомним, всеобщие выборы в стране состоялись третьего ноября. По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден. Его оппонент, действующий президент страны Дональд Трамп не только не согласился с итогами "сфальсифицированного", по его словам, волеизъявления американцев, но и решительно намерен пересмотреть их в судебном порядке.