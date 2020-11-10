Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу. С этой стадии свой путь начнут команды Премьер-лиги, попавшие по итогам прошлого сезона в еврокубки - "Зенит", "Локомотив", "Краснодар", ЦСКА, а также "Ростов" и "Динамо".
Самую любопытную пару составили столичные "Спартак" и "Динамо". Также на этой стадии пройдут следующие матчи: "Локомотив" - "Тамбов", "Краснодар" - "Сочи", "Зенит" - "Арсенал", ЦСКА - "СКА-Хабаровск", "Ростов" - "Ахмат", "Уфа" - "Урал" и "Химки" - "Крылья Советов". Игры 1/8 финала запланированы на 20 и 21 февраля следующего года.
В нынешнем сезоне Кубок проходит в новом формате. На первом этапе команды были разбиты на десять групп, из которых в плей-офф вышли клубы, занявшие первые места. Клубы, участвующие в еврокубках, путевку в плей-офф получили автоматом.
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