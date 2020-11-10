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10.11.2020 21:40
Рубрика: Происшествия

Тюрьма замолчит

Заключенным отключат сотовые телефоны
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8307)
Под действие нового закона, вводящего процедуру блокировки сотовой связи в тюрьмах, попадут специальные следственные изоляторы, в которых в основном содержатся подследственные по делам ФСБ.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Сейчас Госдума готовит ко второму чтению законопроект, обязывающий сотовых операторов отключать телефоны в тюрьмах. Список номеров, которые должны замолчать, будет направлять в сотовые компании руководство территориальных управлений Федеральной службы исполнения наказаний.

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С инициативой выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Павел Крашенинников. По закону заключенным нельзя иметь при себе мобильные телефоны. Но на практике тюрьма зачастую остается в зоне доступа.

"Незаконное использование связи в местах лишения свободы сегодня является основным источником поступления средств в так называемый общак, число преступлений, совершенных осужденными с использованием мобильных телефонов, остается высоким. ФСИН изымает ежегодно около 60 тысяч телефонов, а с учетом латентности правонарушения мы понимаем, что это капля в море", - рассказал в свое время один из инициаторов проекта, председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

С помощью нелегальных телефонов заключенные совершают новые преступления прямо из тюрьмы

По его словам, проверяющие из вышестоящих тюремных инстанций - регионального управления ФСИН, центрального аппарата - в ходе одной большой проверки в колонии могут выявить до 200 телефонов. Найдут далеко не все. А через некоторое время количество нелегальных трубок у заключенных вновь вырастет.

Но теперь сотрудникам тюремного ведомства не надо будет искать нелегальные телефоны по разным тайникам. Запретные трубки выявит электронный мониторинг. После того как какой-то номер звонком выдаст себя, гражданин начальник сразу же направит требование в сотовую компанию, и телефон отключат.

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что законопроектом предлагается механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы.

Теперь сотовые операторы, получив письмо из ФСИН, будут обязаны нажать на кнопку "выкл", и телефон заключенного замолчит. Правительство в целом поддержало инициативу при условии доработки.

ФСИН создала комиссии по выяснению случаев применения силы к заключенным

Например, эксперты обратили внимание, что в Федеральной службе исполнения наказаний существуют следственные изоляторы центрального подчинения. Самые известные из них: "Лефортово" и спецсизо "Матросская Тишина" (не путать с обычной "Матросской Тишиной"). Сколько всего существует таких изоляторов - не разглашается. Раньше все эти изоляторы (кроме специальной "Матросской Тишины") находились в ведении ФСБ, но потом были переданы во ФСИН. Проблемы нелегальных сотовых телефонов в них не существует, так как контроль в этих казенных домах очень строгий. Но теоретически контрабандная трубка может зазвонить и там. Так что поправки распространяют механизм действия закона и на такие СИЗО. Поскольку руководители региональных управлений ФСИН не имеют отношения к следственным изоляторам центрального подчинения, право требовать отключения связи получит еще и заместитель директора ФСИН.

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