"Спартак" сыграет с "Динамо" в 1/8 финала Кубка России по футболу

Во вторник в "Лужниках" состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу. На этой стадии к преодолевшим групповой раунд клубам присоединились клубы, занявшие в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) места с первого по шестое.
Пары участников определили генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент РПЛ Сергей Прядкин.
По итогам жеребьевки между собою сыграют два московских клуба - "Спартак" и "Динамо".
Остальные пары выглядят следующим образом:
"Локомотив" (Москва) - "Тамбов",
"Краснодар" - "Сочи",
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Арсенал" (Тула),
ЦСКА (Москва) - "СКА-Хабаровск",
"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Ахмат" (Грозный),
"Уфа" - "Урал" (Екатеринбург),
"Химки" - "Крылья Советов" (Самара).