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10.11.2020 16:08
Рубрика: Спорт

"Спартак" сыграет с "Динамо" в 1/8 финала Кубка России по футболу

Текст: Максим Домчев

Во вторник в "Лужниках" состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу. На этой стадии к преодолевшим групповой раунд клубам присоединились клубы, занявшие в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) места с первого по шестое.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Пары участников определили генеральный секретарь РФС Александр Алаев и президент РПЛ Сергей Прядкин.

По итогам жеребьевки между собою сыграют два московских клуба - "Спартак" и "Динамо".

Остальные пары выглядят следующим образом:

"Локомотив" (Москва) - "Тамбов",

"Краснодар" - "Сочи",

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Арсенал" (Тула),

ЦСКА (Москва) - "СКА-Хабаровск",

"Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Ахмат" (Грозный),

"Уфа" - "Урал" (Екатеринбург),

"Химки" - "Крылья Советов" (Самара).

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