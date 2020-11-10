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10.11.2020 05:31
Рубрика: Общество

Спрей от коронавируса успешно испытали на животных

Текст: Алексей Иванов

Ученые из Колумбийского университета (США) создали назальный спрей, который предотвращает проникновение в организм коронавируса SARS-CoV-2. Новинка уже была успешно испытана на хорьках и вскоре должна быть протестирована на людях, сообщается на сайте вуза.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Основным действующим веществом спрея является созданный учеными липопептид. Эта молекула распознает спайковый белок вируса, которым он соединяется с клеткой человека, и препятствует их слиянию. Эффективность новинки была проверена на хорьках - легкие у них очень похожи на человеческие. К тому же эти животные крайне восприимчивы к заражению SARS-CoV-2, вирус в их среде быстро распространяется.

В ходе эксперимента липопептид ввели в носы шести хорькам. Затем обработанных животных разместили в клетках с двумя контрольными хорьками, которым вводили в нос солевой раствор, и одним хорьком, инфицированным SARS-CoV-2. После 24 часов интенсивного прямого контакта между хорьками тесты показали, что ни одно из обработанных животных не заразилось вирусом от своего инфицированного соседа по клетке и их вирусная нагрузка была равна нулю, в то время как контрольные животные оказались сильно инфицированы.

Противовирусное средство легко вводится, и, по данным авторов разработки, защита начинается немедленно, а ее продолжительность составляет не менее 24 часов. Липопептид недорог в производстве, имеет длительный срок хранения и не требует охлаждения.

Препринт исследования опубликован на портале bioRxiv. Чуть ранее ученые также опубликовали в журнале mBio статью, описывающую первое поколение созданного ими соединения и его влияние на трехмерную модель легкого человека. Согласно результатам, липопептид смог предотвратить распространение вируса и не был токсичным для клеток дыхательных путей.

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