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10.11.2020 12:48
Рубрика: Культура

Стал известен автор текста "Тотального диктанта - 2021"

Текст: Елена Новоселова
Автором текста "Тотального диктанта - 2021" стал Дмитрий Глуховский - автор постапокалиптических романов "Метро 2033" и "Метро 2034", мистических "Сумерек" и реалистического романа "Текст". Как заявила директор фонда "ТД" Ольга Ребковец, такого эмоционального текста от этого писателя никто не ожидал. Во всяком случае, на стратегической сессии "ТД" в Ясной Поляне, когда большинство причастных к акции впервые слушали текст, "все плакали".
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Сам Глуховский уверен, что предыдущие авторы при всем своем таланте не вдохнули в свои "диктанты" жизни. Он долго ждал, когда его, наконец, пригласят написать свой текст, и думал "ровно полторы минуты" после предложения сделать это, поскольку масштаб "ТД" "всегалактический".

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
"Тотальный диктант" написали в 546 городах России

Однако писатель решил отказаться от фантастического сюжета, несмотря на то, что над ним "продолжает довлеть детско-юношеский успех "Метро-2033". "Поскольку у нас год такой апокалиптический, и мы его проживаем вполне сумрачно, я подумал, что раз уж такая обстановка и сама себя реализовала, размышлять и фантазировать на эту тему бессмысленно и неинтересно. Мне хотелось что-то совсем нефантастическое, и даже не жанровое, и не очень развлекательное, а просто живую историю. Она была вдохновлена некоторыми событиями, происходившими в моей семье, с моими близкими. Это личная история, - признался Глуховский. - Речь здесь идет не о каких-то абстрактных чувствах и переживаниях, а о том, что так или иначе бродило во мне долгое время, поэтому мне в короткий срок переложить это на бумагу оказалось несложно".

Текст родился за два дня. Его автор любит двоеточия, тире и точки с запятой и презирает обычные знаки препинания. На слух такая изысканная пунктуация воспринимается сложно. "Поэтому меня попросили вести себя сдержанно с диалогами. Пришлось свои стилистические особенности умерить", - приоткрыл Глуховский кухню работы над диктантом. Впрочем, писатель считает, что не очень отступил от своего любимого стиля изложения с инверсиями и необычным использованием прилагательных.

Председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов пообещал, что 30 ноября в соцсетях стартует новый курс подготовки к "ТД", который будет называться "Болевые точки и двоеточия". Он поможет участникам акции подготовиться к сложному диктанту.

Справка "РГ"

10 ноября на сайте "ТД" началось голосование за столицу акции в 2021 году. Среди претендентов три зарубежных города. Это Берлин, Стамбул и Нур-Султан.

Культура Литература Общество Образование Акция "Тотальный диктант"

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