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10.11.2020 17:10
Рубрика: Общество

Студенты строительных вузов смогут попасть в управленческую команду Минстроя

Текст: Мария Набиркина

На платформе "Профстажировки 2.0" появился новый кейс для студентов московских вузов. Они смогут принять участие в проекте "Молодежная смена" от Минстроя и попасть в управленческую команду строительного ведомства. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Фото: iStock
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- Подать заявку на кейс "Спецпроект "Молодежная смена" на платформе профстажировки.рф могут будущие строители, архитекторы и юристы, - комментирует гендиректор АНО "Россия - страна возможностей", сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров. - Победители, которых выберут эксперты Минстроя, займут позиции в молодежном составе управленческой команды Департамента градостроительной деятельности и архитектуры - от главного специалиста до заместителя министра. Это будет уникальная 45-дневная стажировка.

Руководитель проекта "Профстажировки 2.0" Илья Семин отметил, что данный кейс разрабатывался строительным ведомством совместно с командой проекта, чтобы найти талантливых студентов профильных вузов не просто с интересными и перспективными проектами, но и с потенциалом руководителей.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Тем, кто захочет попробовать свои силы, нужно прислать краткое эссе: рассказ о своих компетенциях, профессиональных планах и взглядах на развитие строительной отрасли в стране. Следующим этапом станет дистанционное интервью, и только после этого будет принято решение по каждому кандидату. Важно успеть подать заявку до 30 ноября.

- Проект "Молодежная смена" откроет перед юными специалистами абсолютно новые возможности, - подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков. - Он станет профессиональным лифтом для студентов, вошедших в молодежный состав управленческой команды нашего департамента. Такие проекты способствуют формированию кадрового потенциала отрасли. Нам необходима команда молодых ребят. Мы ожидаем, что они смогут не только грамотно использовать уже созданные нами наработки, но и приумножить их, выведя строительную отрасль на новый уровень.

Общество Образование Правительство Минстрой

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