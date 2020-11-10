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10.11.2020 22:36
Рубрика: Общество

Тестирование американской вакцины от COVID вскрыло побочные эффекты

Ряд побочных эффектов обнаружился в ходе испытания вакцины фармацевтического гиганта Pfizer и его немецкого партнера BioNTech. Как сообщает РИА Новости, часть добровольцев, участвовавших в тестировании вакцины, отметили головную боль, жар и ломоту во всем теле. Еще часть участников испытаний описали свои ощущения после укола с тяжелым похмельем.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
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Отмечается, что тестирование проходило вслепую: часть добровольцев получало вместо вакцины плацебо.

Напомним, что ранее вакцина от этого производителя получила хорошие отклики и заявку на регистрацию препарата планировалось подать в ноябре.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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