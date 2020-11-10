Товарный знак будут регистрировать в любой стране ЕАЭС

Заявку на регистрацию товарного знака можно будет подать не только в России, но и в других странах - членах Евразийского союза (ЕАЭС) - Казахстане, Беларуси, Армении и Киргизии. Достаточно будет подать всего одну заявку в патентное ведомство одной из стран - выданное свидетельство будет действовать на территории всего союза.

Договор, подписанный странами - участницами ЕАЭС еще в феврале 2020 года, является, по сути, международно-правовой основой для системы регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения товаров (НМПТ) на территории союза. Для свободного оформления таких документов необходимо дождаться ратификации договора всеми странами - участницами ЕАЭС. Россия стала первой, кто это сделал. Остальные страны сейчас проводят внутренние ратификационные процедуры, которые могут завершиться в ближайшее время, ожидают в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Кроме того, Совет ЕЭК должен утвердить инструкцию к договору и внести изменения в положение о пошлинах, утвержденное постановлением правительства, отмечают в минэкономразвития.

Вместе с возможностью оформлять товарные знаки в любой из стран союза будут унифицированы процедуры, сроки регистрации товарных знаков, наименования мест происхождения товара.

Как отмечалось ранее, свидетельство о праве использования наименования места происхождения товара, а также исключительное право на товарный знак будут действовать в течение десяти лет. Продлевать их можно будет неограниченное количество раз.