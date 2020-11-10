Традиционная биатлонная шоу-гонка состоится в Рупольдинге

"Рождественская гонка" по биатлону в этом году состоится в Германии, но не в Гельзенкирхене, а в Рупольдинге, сообщают немецкие СМИ.

В сентябре появилась информация, что запланированное на 28 декабря соревнование может быть вообще отменено из-за пандемии. Но любимое и спортсменами, и болельщиками мероприятие удалось сохранить. Хотя вопрос о присутствии зрителей пока остается открытым.

- Конечно, мы хотели бы провести еще один фестиваль биатлона в Гельзенкирхене. Но, думаю, нам удалось найти отличную альтернативу в Рупольдинге. Особенно это касается спортивного аспекта, - подчеркнул президент немецкой лыжной ассоциации Франц Штайнле.

"Рождественская гонка" является коммерческим стартом. На протяжении последних лет она традиционно проходила на домашнем стадионе футбольного клуба "Шальке" в Гельзенкирхене. До 2001 года мероприятие принимал Рупольдинг.