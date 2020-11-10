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10.11.2020 12:42
Рубрика: Экономика

Трафик посещения ТЦ в Москве и Санкт-Петербурге снизился до 70%

Текст: Светлана Ментюкова

Трафик посещаемости торговых центров (ТЦ) в Москве и Санкт-Петербурге в лучшем случае составляет 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на Форуме "Неделя ритейла 2020" сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, отметив необходимость обойтись без дальнейших противоковидных ограничений.

Фото: iStock
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"Хотя в целом у нас ситуация не хуже, чем ситуация в некоторых секторах, она близка к крайней точке. Например, трафик торговых центров, возьмем в крупных городах, в Москве и Санкт-Петербурге, находится на уровне 70% от прошлого года, это в хорошем случае", - сообщал он.

По его словам, после открытия торговых центров летом - июнь, июль, начало августа - трафик посещений магазинов достаточно неплохо начал восстанавливаться и в сентябре дошло уже до 90% к прошлогодним соответствующим периодам. "Потом снова началось падение, без всяких ограничений. С конца сентября месяца падение началось, в октябре усилилось", - уточнил Никита Кузнецов.

Представитель Минпромторга отметил, что сейчас относительно неплохо себя чувствуют крупные транснациональные бренды, все остальные работают очень серьезно в минус. "Кроме фудритейла. Продовольственный ритейл крупный, федеральные сети чувствуют себя неплохо, во многом благодаря тому, что сейчас люди предпочитают покупать продукты в одном месте. Рынки во многих регионах были закрыты, ярмарки были закрыты, что дополнительно нанесло удар по малому бизнесу и производственному и торговому", - подчеркнул директор департамента.

Он подчеркнул, что сектор услуг, сектор общественного питания упал гораздо сильнее, и в целом бизнес в отрасли стал намного менее устойчивым. "Мы сейчас очень боимся того, как будет развиваться ситуация дальше. Нам сейчас необходимо обойтись без каких-либо ограничений противоковидных, закрытия магазинов, как это было весной", - резюмировал Никита Кузнецов.

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