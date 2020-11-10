Три поколения: Минобороны модернизирует боевые машины пехоты

Разноплановая модернизация боевых машин пехоты трех поколений проводится в Вооруженных силах России. БМП-1 дорабатывают до варианта "Басурманин", БМП-2 оснащают обитаемым боевым отделением "Бережок" , а БМП-3 - необитаемым модулем "Эпоха".

Как пишет еженедельник "Звезда", соответствующие работы ведутся в течение последних двух лет. Самое главное - остается существующий бронекорпус с небольшим обновлением внутри и снаружи. Изменение для всех - замена штатной башни современным боевым модулем.

Еженедельник напоминает о выпуске боевых машин пехоты. БМП-1 приняли на вооружение в 1965 году, она получила гладкоствольное орудие "Гром" калибра 73 миллиметра. В улучшенном варианте БМП-2, ее стали выпускать с 1980 года, башню вооружили 30-миллиметровой автоматической пушкой. Лобовая броня выдерживала попадание снарядов автоматических пушек калибра 20-23 миллиметра, бортовая - пулемета 12,7 мм. БМП-3 приняли на вооружение в 1987 году. Вооружена пушками калибра 30 и 100 миллиметров, может использоваться как пусковая установка управляемых противотанковых ракет.

Теперь о модернизации. БМП-1 еще долго сохранится в строю благодаря доработке в вариант БМП-1АМ "Басурманин". На машине меняют штатную башню на боевой модуль от БТР-82А с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, а дизельный мотор - на более надежный от БМП-2. Так БМП двух поколений почти сравняются в боевых возможностях. Командир и наводчик-оператор БМП-1АМ получат лучший обзор, а точность стрельбы увеличат за счет новой системы управления огнем.

В прошлом году завершились государственные испытания модернизированной БМП-2М. Ее возможности выросли в четыре раза. Машину вооружили обитаемым боевым отделением "Бережок" с ПТРК "Корнет". Имеющаяся башня не снимается, а переоборудуется. В кормовой части крепится автоматический гранатомет калибра 30 миллиметров.

БМП-3 оснащают необитаемым модулем "Эпоха" с 57-миллиметровой пушкой и ПТУР двух типов: большого калибра для уничтожения танков и малого - для БМП, БТР и других подобных машин.

"Звезда" делает вывод: результатом модернизации станет значительное увеличение огневой мощи БМП и расширение возможностей поражения целей.