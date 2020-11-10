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10 ноября 2020 г.

Указ губернатора Тульской области от 6 ноября 2020 года № 147 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определений порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области от 05.11.2020 № 71-00-01/08-10109-2020, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 30 апреля 2020 года № 41 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) в подпункте 2.1 пункта 2 указа:

в абзаце 1 после текста "с 27 октября по 9 ноября 2020 года," дополнить текстом "с 10 по 23 ноября 2020 года";

в абзаце 16 текст "дошкольных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования" заменить текстом "образовательных организаций";

2) в пункте 5 указа после слова "Возобновить" дополнить текстом "с учетом особенностей, установленных настоящим указом";

3) пункты 8 и 9 указа изложить в новой редакции:

"8. Установить, что решение о реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения и дополнительных образовательных программ с применением электронного обучения или дистанционных образовательных технологий принимается руководителем образовательной организации с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в образовательной организации по согласованию с министерством образования Тульской области.

9. В целях бесперебойного обеспечения оказания медицинской помощи в Тульской области, с учетом эпидемиологической ситуации руководителю федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тульский государственный университет" принять решение о реализации с 9 ноября 2020 года образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий или электронного обучения студентов 3-6 курсов и ординаторов медицинского института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тульский государственный университет", осуществляющих трудовую деятельность в медицинских организациях.

В целях обеспечения государственных гарантий граждан на образование в Тульской области, с учетом эпидемиологической ситуации руководителю федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого" принять решение о реализации с 9 ноября 2020 года образовательных программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки "Образование и педагогические науки" с применением дистанционных образовательных технологий или электронного обучения студентов 3-5 курсов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого".";

4) в абзаце 1 пункта 10 указа слово "преимущественно" исключить;

5) пункт 12 указа дополнить абзацами 7-9 следующего содержания: "образовательные организации;

учреждения социальной защиты населения, социального обслуживания и центры занятости населения;

государственное бюджетное учреждение Тульской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг";".

2. Указ вступает в силу с 9 ноября 2020 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин



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