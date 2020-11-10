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10.11.2020 23:29
Рубрика: Экономика

Холодная цифра

Климат Арктики способствует хранению больших объемов данных
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 253(8307)
Мировой опыт указывает на возможность создания в Арктике центров обработки и хранения цифровых данных (ЦОД). Это потребует меньших затрат, чему способствует холодный климат региона. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, выступая на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации в Мурманске.
Андрей Турчак: Нужно проработать вопрос создания в Арктике сети центров обработки и хранения данных. Фото: council.gov.ru Андрей Турчак: Нужно проработать вопрос создания в Арктике сети центров обработки и хранения данных. Фото: council.gov.ru
Андрей Турчак: Нужно проработать вопрос создания в Арктике сети центров обработки и хранения данных. Фото: council.gov.ru

Создание здесь опорных ЦОД позволит России занять определенную технологическую нишу в мировой экономике будущего, полагает он. Хранение больших объемов данных и их обработка требует серьезных энергетических затрат. Одной из главных проблем работы таких систем является их перегрев и сложности с их охлаждением. Как пример, можно привести фермы майнинга криптовалют, где системы охлаждения играют одну из ключевых ролей.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"Низкие температуры в Арктике позволяют серьезно сократить расходы на охлаждение в центрах обработки данных", - отметил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Он, подчеркнул, что в Швеции уже создана особая зона, которая благодаря холодному климату и низким ценам на электроэнергию претендует на роль мирового центра обработки данных. Аналогичный потенциал есть и у нас, уверен Турчак.

Он предложил разработать дорожную карту и стандарты по созданию в Арктической зоне сети интеллектуальных центров обработки и хранения данных на основе российских программно-аппаратных комплексов, что позволит региону играть глобальную роль в сфере цифровых технологий и обеспечит сюда приток квалифицированных специалистов.

"Статус резидента Арктической зоны уже должна получить первая компания, которая построит ЦОД в Карелии. Вложения в проект должны составить 922 млн рублей", - отметил замглавы минвостокразвития Александр Крутиков. Проект ориентирован на предоставление услуг как российским компаниям из близлежащих регионов, так и на зарубежных пользователей. Здесь большую роль сыграл льготный экономический режим, работающий в Арктической зоне России и дешевая электроэнергия в сравнении с европейскими тарифами. По словам Крутикова, в дальнейшем предполагается предоставление субсидий на строительство телекоммуникационной инфраструктуры, что пока не предусматривает преференций. Кроме того, с 2021 года на такие проекты будет распространен механизм субсидирования процентных ставок - государство возьмет на себя полторы ключевые ставки ЦБ.

Также на заседании была затронута тема "цифрового неравенства" в Арктике. Сегодня к Интернету подключены лишь 80% домохозяйств региона. К 2030 году это показатель должен достигнуть 100% Для этого предполагается проложить по дну Северного Ледовитого океана оптоволоконный кабель, который позволит подключить самых удаленных пользователей.

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