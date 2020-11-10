У хоррора "Тихое место" появится спин-офф

Джон Красински, создатель успешнейшего хоррора "Тихое место", выступил с инициативой дальнейшего расширения серии.

В итоге, как передает THR, помимо грядущего сиквела у картины появится и спин-офф.

На чем доступная информация исчерпывается: никаких сведений о содержании и сроках нет. Названия у ленты тоже нет.

Сценаристом и режиссером проекта выступит Джефф Николс, Красински и Майкл Бэй - сопродюсеры.

Напомним. Оригинальное "Тихое место" 2018 года при смехотворном по нынешним меркам бюджете в семнадцать миллионов долларов собрало в мировом прокате 341 миллион. И "техническую" номинацию на "Оскар" за монтаж звука. Сделав продолжение неизбежностью.

Напряженно ожидавшаяся премьера сиквела анонсировалась на 20 марта текущего года, но из-за пандемии съехала на апрель 2021-го.