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У хоррора "Тихое место" появится спин-офф

Новости
    10.11.2020, 10:47
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Джон Красински, создатель успешнейшего хоррора "Тихое место", выступил с инициативой дальнейшего расширения серии.

Фото: Art Pictures Studio/ "Водород"/ Hype Film
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В итоге, как передает THR, помимо грядущего сиквела у картины появится и спин-офф.

На чем доступная информация исчерпывается: никаких сведений о содержании и сроках нет. Названия у ленты тоже нет.

Сценаристом и режиссером проекта выступит Джефф Николс, Красински и Майкл Бэй - сопродюсеры.

Фото: kinopoisk.ru
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Напомним. Оригинальное "Тихое место" 2018 года при смехотворном по нынешним меркам бюджете в семнадцать миллионов долларов собрало в мировом прокате 341 миллион. И "техническую" номинацию на "Оскар" за монтаж звука. Сделав продолжение неизбежностью.

Напряженно ожидавшаяся премьера сиквела анонсировалась на 20 марта текущего года, но из-за пандемии съехала на апрель 2021-го.

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