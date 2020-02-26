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Вышел новый трейлер хоррора "Тихое место 2"

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    26.02.2020, 11:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сиквел ставшего большим жанровым событием фильма ужасов "Тихое место" обзавелся новым тизер-трейлером - ролик размещен на YouTube-канале Paramount Pictures.

Фото: youtube.com/ Penny Dreadful on SHOWTIME
Вышел трейлер новых "Страшных сказок" с Натали Дормер

Как видим, в ленте A Quiet Place Part II на осиротевшую семью Эбботов продолжают обрушиваться монстры, беды, тернии и лишения. Как старые, проверенные, так и новые. Что в целом вполне типично для постапокалиптического мира, осажденного враждебной и хищной формой жизни. Хоть и слепой.

В главной женской роли по-прежнему Эмили Блант, режиссер - все тот же Джон Красински, сопродюсер - Майкл Бэй.

Российская премьера - 19 марта.

Первая картина вышла в апреле 2018-го и была встречена крайне положительно.

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