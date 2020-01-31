Эмили Блант о "Тихом месте 2": Страшная, но очень человечная история

На YouTube-канале Paramount Pictures Россия опубликован новый трейлер хоррора "Тихое место 2", в котором создатели проекта ответили на некоторые вопросы о сюжете картины.

Сохранивший за собой после первой части пост режиссера Джон Красински и его экранная и настоящая жена Эмили Блант рассказывают о дальнейшей судьбе персонажей.

Эвелин Эббот - теперь мать-одиночка с младенцем на руках и двумя детьми-тинейджерами - должна учиться выживать без поддержки. Они вынуждены сделать шаг в неизвестность, чтобы найти других выживших.

Исполнительница главной роли называет ленту "душераздирающей, страшной, но очень человечной историей".

В фильме совершенно точно будет раскрыта причина катастрофы, поставившей существование человечества под угрозу, и показаны первые дни вторжения монстров.

Напомним, в ленте также снялись Киллиан Мерфи и Джимон Хонсу.

Российская премьера назначена на 19 марта 2020 года.

Наша рецензия на первую часть - здесь.