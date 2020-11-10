Умер знаменитый тренер по фигурному катанию Игорь Москвин

На 92-м году жизни умер советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин.

"Федерация фигурного катания на коньках России скорбит по невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования Тамаре Николаевне Москвиной, родным, близким, коллегам Игоря Борисовича. Светлая память об Игоре Борисовиче Москвине останется в сердцах его учеников, коллег, всех людей, преданных фигурному катанию", - говорится в сообщении на сайте федерации.

Игорь Москвин - в прошлом фигурист. Трижды он становился чемпионом СССР в парном катании с Майей Беленькой. Помимо этого увлекался парусным спортом и выступал в нескольких престижных регатах. На церемонии закрытия IX зимних Олимпийских игр в 1964 году был знаменосцем команды СССР.

После завершения карьеры стал тренером. Являлся личным наставником пары Людмила Белоусова - Олег Протопопов, ставших первыми в истории отечественного фигурного катания олимпийскими чемпионами.

В числе его учеников - Тамара Москвина, Игорь Бобрин, Юрий Овчинников, Владимир Котин и многие другие.