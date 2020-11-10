Ушел из жизни академик Виктор Шкловский

Не каждому такое дано: уйти из жизни всего за один день до очередного дня рождения: 10 ноября Вите исполнилось бы 92 года. И я бы набрала в мобильнике номер его телефона и услышала бы такой знакомый, такой удивительно добрый и, если так можно сказать, доброжелательный голос. Голос удивительного, уникального ученого, уникального организатора Виктора Марковича Шкловского. Занятый всегда сверх меры, Виктор всегда был не просто внимательным, но заинтересованным слушателем. И не важно, кто был на другом конце телефонной трубки.

Да, надо уметь слушать. Но еще надо уметь быть интересным собеседнику. Этим даром великий целитель Шкловский был одарен сполна.

Мы познакомились очень давно. Кто-то сказал, что появилось в Москве новое учреждение, в котором восстанавливают речь пациентам после инсультов, тяжелых травм, где избавляют от заикания... Не может такого быть? Но все же поехала в некий закуток, где тогда ютилось это чудо. И опубликованная заметка так и называлась "Восстановление речи". Ответом были буквально мешки с письмами читателей: как попасть к Шкловскому. А он - настоящий российский целитель - никогда никому не отказывал в помощи. И чтобы была такая помощь доступной... Знаю, сколько сил, времени потребовалось для того, чтобы на московской Таганке в 2009 году появился уникальный (ничего не поделаешь, повторяю именно это слово - уникальный!) Центр патологии речи и нейрореабилитации. И сам Виктор Маркович - явление уникальное, и созданное им дело уникально. И что важно чрезвычайно: это тот самый случай, когда уникальность он, Виктор Шкловский, умудрился сделать доступной.

Центр на Таганке крупнейшее учреждение мирового класса, оснащенное высокотехнологичным диагностическим, лечебным и нейрореабилитационным оборудованием. В клиническую практику внедрены методы нейропсихологической диагностики и программирования лечебно-реабилитационного процесса, методы, разработанные в космической медицине для восстановления двигательной и высших психических функций, компьютерная программа по восстановлению когнитивных функций, в том числе речи. Здесь создан центр телемедицины. Значит, можно проводить диагностику, дистанционное консультирование и восстановительное обучение не только в Москве, но и в других регионах России. В Центре открыто первое в стране специализированное отделение для детей с последствиями инсульта и черепно-мозговой травмы, отделение кардиореабилитации... Исследования, практическая работа центра признаны не только в России, но и за рубежом.

Звания, награды, официальные и общественные должности перечислять не стану. "Человек-легенда, сумевший положить начало новому направлению в медицинской науке и практике. Человек-оркестр, который объединял в себе талант исследователя и мастерство организатора". Это цитирую некролог из Интернета. Очень точно.

Человек легенда - он и есть легенда. Даже внешность необычная. Про него нередко говорили: седовласый красавец. Но не носил себя. Всегда был для нас. Поэтому сходу влюблял в себя? Может, ошибаюсь, но мне кажется, что у Вити не было врагов. Обычный его вопрос: "Я могу помочь?". В том числе и тем, кто не нуждался в возвращении речи или избавлении от заикания. Между прочим именно он изобрел устройство для лечения заикания.

Ничего показного! Вот такай, какой есть. На наших домашних посиделках нередко был остроумным, добрым тамадой. Приходил со своей красавицей женой певицей Ирой Подошьян. Она садилась к пианино, пела старинные романсы. А он глядел на нее влюбленными глазами.

Разную по себе оставляют память люди. Особенно если они яркие, неоднозначные. О Викторе Шкловском память добрая. Память навсегда.

Разную по себе оставляют память люди. О Викторе Шкловском память добрая. Память навсегда

Во вторник не набирала мобильный номер Виктора Шкловского. Убрать этот номер из "контакта" не могу. Тяжело очень. Горько. Спасибо судьбе, что такой человек был в моей жизни.