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10.11.2020 00:01
Рубрика: Экономика

В 2019 году проекты СРП принесли в бюджет 2,3 млрд долларов

Текст: Сергей Тихонов
В 2019 году предприятия, действующие на основании соглашений о разделе продукции (СРП) принесли в федеральный бюджет 2,3 млрд долларов, без учета налога на прибыль. Об этом свидетельствуют опубликованные в пресс-релизе Счетной палатой данные об аудите проектов СРП.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Для сравнения за 2018 и 2017 годы поступления составили соответственно 2,6 млрд и 1,6 млрд долларов США. Налог на прибыль не изменился по отношению к значению 2018 года и составил 2,7 млрд рублей. Затраты по проектам в 2019 году сократились на 150 млн долларов в сравнении с 2018 годом и составили 3,5 млрд долларов, сообщил аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс.

Фото: iStock
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СРП - особый вид договора об учреждении совместного предприятия. Обычно он используется между государственной компанией и зарубежным подрядчиком, как договор о разделе природных ресурсов. Подрядчик за оговоренную долю добываемых ресурсов получает права на поиски, разведку и добычу сырья на участке недр, указанном в соглашении. В России по правилам СРП сейчас действует три проекта по разработке нефтегазовых месторождений - "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Харьягинское СРП".

По данным счетной палаты, наибольший показатель прибыльности для бюджета России отмечен по проекту "Харьягинское месторождение", доля государства здесь составляет 63,4%. По проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2" показатель нормы прибыльности не достиг 17,5%, в результате чего доля государства находится на минимальном уровне и составляет 15% и 10% соответственно, сказано в пресс-релизе.

В документе отмечается, что аудит выявил некоторые ошибки при расчете рентабельности проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2", что оказало влияние на итоговые результаты. Также Счетная палата в очередной раз отметила сложности с передачей в федеральную собственность имущества, созданного или приобретенного в ходе реализации СРП по всем трем проектам.

Кроме того, проблемой проекта "Харьягинское месторождение" остается использование попутного нефтяного газа. "В 2019 году на факеле сожжено 59% такого газа при предельно допустимом значении 5%. Это чуть лучше, чем в 2018 году, когда было сожжено 71%. Однако в целом продолжается негативное влияние на окружающую среду", - подчеркивается в документе.

"Сахалин-1" - проект по добыче нефти и газа с шельфа Охотского моря. Разработку его ведут - компания "Роснефть" с долей 20%, американская корпорация ExxonMobil - 30%, японская компания SODECO - 30% и индийская государственная нефтяная компания ONGC - 20%. В год здесь добывается более 11 млн тонн нефти и 2,5 млрд кубометров газа.

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"Сахалин-2" - проект добычи нефти и газа с шельфа Охотского моря, в который также входит завод по производству сжиженного природного газа (СПГ). В проекте участвуют - Газпром, владеющий 50% плюс 1 акция, англо-голландская Shell - 27,5 % минус 1 акция, и японские компании Mitsui - 12,5 %, Mitsubishi - 10 %. В год здесь добывается около 4 млн тонн нефти, 2 млн тонн газового конденсата и производится свыше 10 млн тонн СПГ.

"Харьягинское нефтяное месторождение" расположено в Ненецком автономном округе. Общие запасы нефти оцениваются в 160,4 млн тонн, в контрактной зоне - 97 млн тонн. Участники проекта - "Зарубежнефть" - 20% акций, "Зарубежнефть -добыча Харьяга" - 20%, норвежская Statoil - 30%, французская Total - 20% и "Ненецкая нефтяная компания" - 10% акций. Годовая добыча составляет около 1,5 млн тонн нефти.

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