В Эрмитаже открылась выставка "Железный век. Европа без границ"

В Эрмитаже в рамках Года Германии в России открывается выставка "Железный век. Европа без границ. I тысячелетие до н.э.". Михаил Пиотровский, директор Государственного Эрмитажа, рассказывает об уникальном проекте, благодаря которому можно увидеть более 1600 экспонатов из археологических собраний Эрмитажа, ГИМа, ГМИИ имени А.С. Пушкина и Музея преистории и древней истории (Государственные музеи Берлина).

Михаил Пиотровский: Хотелось бы, чтобы на выставку пришли не только историки, но и школьники. Фото: Сергей Михеев

В 2007 году, когда была показана первая выставка из совместного проекта музеев России и Германии "Эпоха Меровингов - Европа без границ", слова "Европа без границ" звучали многообещающе. В эпоху COVID-19 они похожи на горькую иронию. Как удалось, несмотря на закрытые границы, открыть выставку, на которую привезли раритеты из Государственных музеев Берлина?

Михаил Пиотровский: Вещи через границу по-прежнему ездят. Люди - нет. Поэтому экспонаты из Берлинских музеев приехали, их хранители наблюдали, как они разгружались, дистанционно - через камеры видеонаблюдения. Это свидетельствует об очень высоком уровне доверия Эрмитажу, поскольку мы вместе с музеями Берлина работаем очень давно. На открытии наши немецкие коллеги тоже присутствовали удаленно - вместе с нами по видеосвязи выставку открывал Герман Парцингер, который возглавляет Фонд Прусского культурного наследия.

Дистанционно приветствовали открытие выставки и Ольга Любимова, министр культуры России, и г-жа Мишель Мюнтеферинг, министр по вопросам международной культурной политики МИД ФРГ, и Михаил Швыдкой, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, и Геза Андреас фон Гайр, посол Германии в России, и Сергей Нечаев, посол России в Германии.

Открытие выставки - в стиле "коронавирус", но главное, что она открылась.

Это правда, что в Манеж Малого Эрмитажа, где расположилась выставка, будет бесплатный вход?

Михаил Пиотровский: Да. Нам бы очень хотелось, чтобы на нее смогли прийти не только археологи, историки, люди, которых интересуют древние культуры, но и школьники. Лучшего учебника классической археологии Европы представить нельзя.

Здесь есть потрясающей красоты и редкости вещи, как, например, бронзовая фигурка копьеметателя рубежа VI-V веков до н.э., найденная в Северной Италии, где-то в Умбрии. Копьеметатель, который выглядит словно предок скульптур Джакометти, прибыл из берлинского Музея преистории и древней истории. Или бронзовая пластина на пояс рубежа VI-V вв. до н.э., тоже приехавшая из музеев Берлина! Среди персонажей процессии, изображенной на ней, - человек в шапке с бычьими рогами, копьеносец и мужчина с топором, хищная птица с длинным изогнутым клювом и человек, простирающей руку к присевшему перед ним волку. Перед нами явно изображение какого-то ритуала.

Копье- метатель. VI—Vв.дон.э. МПДИ, Берлин. Фото: © Staatliche Museen Zu Berlin / Museum F R Vor-Und Fr Hgeschichte

Такие поясные пластины этой эпохи находили обычно в богатых захоронениях около нынешней Болоньи, в Тироле, Словении… А рядом на выставке - секира рубежа VII - начала VI в. до н.э.из нашего Исторического музея, найденная где-то на берегах Пинеги. Но, заметьте, ее тоже украшает голова хищной птицы, а сбоку - стилизованное изображение профиля головы волка с оскаленной пастью, острыми клыками. Тут же - гривны и серебряные сосуды скифов, коринфский шлем, украшения боевых колесниц кельтов, которые в середине V в. до н.э. хоронили своих воинов вместе с двухколесными колесницами и конской упряжью.

Каждый из археологических комплексов, будь то Гальштатский могильник, давший название древней культуре VIII-V веков до н.э. в Центральной Европе, которая выросла на торговле солью, или наши скифские курганы, или могильники VIII-VII веков до н.э. в Баксанском районе около села Заюково, где научные экспедиции работают с 2014 года, открывает огромный пласт культуры.

Каждый из этих комплексов может быть представлен на отдельной выставке. А здесь они все вместе - и вещи из кургана Солоха, и из Гальштатского могильника, с берегов Дуная и Пинеги… Увидеть их всех вместе - это редчайший шанс. Это все равно как с высоты птичьего полета увидеть всю Европу, но - три тысячи лет назад.

А каковы, кстати, границы Европы три тысячи лет назад? Что под ней подразумевается?

Михаил Пиотровский: Границы определяются находками археологов. Это вещи, найденные на территории нынешней Италии, Германии, Балканских стран, на Кавказе, Ставрополье и Урале… На западе - это находки древней иберийской и кельтоиберийской культур в Андалузии, а на востоке - это Урал, открытие древних захоронений финно-угорских культур.

Но это тогда была окраина античного мира? Что их могло объединять, если уж речь о Европе без границ?

Михаил Пиотровский: Да, с точки зрения древних греков и римлян, это была окраина. Но эпоха греческой колонизации уже шла вовсю. Была эпоха греко-персидских войн, походов Александра Македонского, война Рима и Карфагена… Это все, что проходят в школе.

Но это не значит, что за пределами этого мира ничего не происходило. Главное, что объединяло племена от Атлантики до Урала, - это то, что они в это время все учились работать с железом. Учились добывать руду, плавить железо, ковать его… Это стимулировало и развитие землепашества, и торговлю, и военные набеги, конечно. Мы напоминаем, что Европа в смысле культурном всегда была без границ. Ее жизнь пронизывали токи самых разных влияний, взаимодействий…

Кузнечное дело тогда было как нанотехнологии сегодня?

Михаил Пиотровский: Мне трудно сравнивать. Но все, что крестьяне использовали еще в XIX веке, от железного плуга до серпа и железного топора, было придумано в железный век три тысячи лет назад. Именно с этого времени активно развивается земледелие, появляются железные мечи, дротики, кинжалы… Строго говоря, наш сегодняшний мир без железа тоже не представим. Мы наследники железного века.

Трудности этого проекта связаны не только с проблемами пандемии, но и с перемещенными ценностями - археологическими экспонатами Берлинских музеев, которые были привезены в СССР после Второй мировой войны.

Михаил Пиотровский: Как вы знаете, в 1956-1958 годах в Берлин из СССР вернулось большинство музейных сокровищ. В 1963-м они стали основой Музея древнейшей и ранней истории в Восточном Берлине. Не были возвращены три "золотых ящика" с сокровищами Шлимана и некоторыми другими находками. К слову, первые совместные проекты музеев России и Германии начались, когда "Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана" были показаны в ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1996 году, а выставка "Шлиман - Петербург - Троя" была уже в Эрмитаже в 1998-м.

Более 1600 экспонатов из самых известных археологических комплексов Европы делают эту выставку уникальным событием

Это сотрудничество, которое продолжают выставки проекта "Европа без границ" (нынешняя выставка "Железный век…" - уже третья в этой серии), трудно переоценить. Несмотря на политические разногласия, ученые получают возможность работать вместе, экспонаты из числа "перемещенных ценностей" участвуют в глобальных выставочных проектах, выпускаются каталоги совместных выставок. Для науки и культуры это чрезвычайно важно. В сущности, это тот мост между культурами и народами, который музеи, ученые должны сохранять, несмотря на политические сложности и спорные вопросы.

Я очень благодарен нашим немецким коллегам, что они смогли привезти уникальные экспонаты из музеев Берлина вопреки пандемии, закрытым границам и политической турбулентности. Более 1600 экспонатов, представляющих культуру железного века, из самых известных археологических комплексов Европы делают эту выставку уникальным событием.

В Берлине выставка будет показана?

Михаил Пиотровский: Мы обеспечиваем показ выставки онлайн. Издан основательный каталог на русском и немецком языках. Весной и летом планируется показ в Москве, в Историческом музее.