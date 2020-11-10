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10.11.2020 11:38
Рубрика: Экономика

В "Газпроме" подтвердили намерение повысить цены на газ для Польши

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В "Газпром экспорте" подтвердили отправку предложения польской государственной компании PGNiG о повышении контрактной цены газа с ноября этого года.

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"Действуя в соответствии с условиями контракта, "Газпром экспорт" 9 ноября направило в адрес польской PGNiG предложение о пересмотре цены в контракте на поставку газа с ноября 2020 года в сторону ее повышения", - цитирует ТАСС сообщение компании.

По условиям контракта любая из сторон при наличии обстоятельств, указанных в договоре, имеет право требовать пересмотра цен поставки газа один раз в три года. Польша получает газ из России по "Ямальскому контракту" 1996 года, к которому впоследствии было приложено множество дополнений. Договор сторон предусматривает систему "бери или плати", по которой польская сторона должна ежегодно оплачивать минимальный объем поставок - 8,7 млрд кубометров. Контракт действует до конца 2022 года, и уже известно о желании PGNiG не продлевать его в дальнейшем. Уведомление об этом польская компания отправила "Газпрому" в ноябре прошлого года.

Между компаниями ведутся судебные разбирательства о пересмотре цен на газ за прошлые периоды. Ранее по решению Стокгольмского арбитража была пересмотрена стоимость газа для PGNiG, в результате чего в июне этого года "Газпром" перевел польской компании 1,5 млрд долларов. При этом российская компания продолжает оспаривать это решение.

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