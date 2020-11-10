В ГД предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов

Список расходов, по которым россияне могут получить социальный налоговый вычет, могут расширить, включив в него плату за услуги психологов. С соответствующей инициативой к главе Минфина Антону Силуанову обратился депутат Госдумы Виктор Зубарев.

В тексте обращения, которое публикует RT, Зубарев отметил, что в российских аптеках весной текущего года был зафиксирован высокий спрос на препараты для поддержки центральной нервной системы. Учитывая этот факт, а также в целях "благополучного развития ментального здоровья" российских граждан депутат предложил ввести налоговый вычет на услуги квалифицированных психологов, а также "специалистов, имеющих лицензию на оказание подобных услуг".

Депутат уверен, что эта мера также поспособствует развитию данного сегмента рынка и его обелению от коуч-консультаций без лицензии.